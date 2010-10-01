Жители Татарстана начали получать пособия на детей, которые в мае анонсировал президент РФ Владимир Путин. Это выплаты на детей до трех лет и от трех до 16.

Общество Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину. 410

Энергетика Российская нефть Urals в мае подорожала на 70% По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. 1

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 13

Футбол Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 268

Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3. 2

Экономика В России захотели полностью запретить биткоин Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием. 78

Общество Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке. 1K

Происшествия В ООН прокомментировали инцидент с российским журналистом в США Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с корреспондентом РИА Новости Михаилом Тургиевым, который пострадал во время протестов в Миннеаполисе.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G обновился до стабильной версии MIUI 11 Китайская компания Xiaomi уже рассылает пользователям прошлогодней флагманской модели Mi 9 Pro 5G стабильную версию фирменного пользовательского интерфейса MIUI 11, основанного на операционной системе Android 10-й версии. 1

Общество Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 8

Политика Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.

Происшествия СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о применении силы к корреспондентке Baza Анне Никитиной, сообщает Baza.

Фигурное катание Трусова рассказала, какие прыжки исполнит в новом сезоне Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какие из прыжков войдут в её программу. Спортсменка выступила в эфире инстаграма.

Гаджеты Vivo выпустила беспроводные наушники TWS Neo Компания Vivo выпустила беспроводные наушники TWS Neo, работающие по протоколу aptX с кодеком Adaptive, достигая нового уровня качества потоковой передачи 24-бит/48 кГц.

Происшествия В Мурманской области обрушился железнодорожный мост Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону. 844

Общество Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять салоны самолетов Роспотребнадзор больше не настаивает на требовании от авиакомпаний соблюдать лимит в 50% загрузки салонов самолетов. 213