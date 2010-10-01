Коронавирус
Про Город КазаньТатарстанцы начали получать «путинские» пособия на детей
Жители Татарстана начали получать пособия на детей, которые в мае анонсировал президент РФ Владимир Путин. Это выплаты на детей до трех лет и от трех до 16.
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Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?
Аргументы и Факты28 мая в 17:03
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Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:42
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса выздоровели 1206 жителей
По словам Шувалова, наблюдение продолжается за 6711 жителями, снято с 9454 человек. Выздоровели от коронавируса 1206 жителей.
Четвертая Власть 05:15
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Политика
Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США.
РБК 14:09
Футбол
Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.
Metaratings 14:42
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Игры
GFN.RU продлила бесплатный доступ к GeForce Now в России до конца лета
Благодаря сотрудничеству NVIDIA с промышленно-финансовой группой «САФМАР» в октябре прошлого года состоялся запуск технологии потоковых игр GeForce Now в России на сайте GFN.ru.
3DNews 10:02
Экономика
В России захотели полностью запретить биткоин
Власти России захотели полностью запретить в стране оборот и майнинг криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием.
Lenta.ru 08:59
Общество
Маск на русском отреагировал на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке.
Газета.Ru 03:04
Происшествия
В ООН прокомментировали инцидент с российским журналистом в США
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал инцидент с корреспондентом РИА Новости Михаилом Тургиевым, который пострадал во время протестов в Миннеаполисе.
Lenta.ru 14:41
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G обновился до стабильной версии MIUI 11
Китайская компания Xiaomi уже рассылает пользователям прошлогодней флагманской модели Mi 9 Pro 5G стабильную версию фирменного пользовательского интерфейса MIUI 11, основанного на операционной системе Android 10-й версии.
Актуальные Новости 03:31
Общество
Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса
На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:00
Авто
Haval представил тизеры нового внедорожника в стиле G-Class
Судя по фотографиям, машина имеет некоторое внешнее сходство с последними версиями Mercedes-Benz G-Class.
Car.ru вчера в 03:57
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Политика
Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков
Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о применении силы к корреспондентке Baza Анне Никитиной, сообщает Baza.
ЗакC.Ру 13:30
Происшествия
7-летнюю девочку с обмороженными ногами нашли в Брянске
Деснянская правда 12:43
Армия и оружие
СМИ: египетский фрегат разнес в клочья турецкий военный корабль, нарушивший границы страны
Вечерний курьер вчера в 02:34
Фигурное катание
Трусова рассказала, какие прыжки исполнит в новом сезоне
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какие из прыжков войдут в её программу. Спортсменка выступила в эфире инстаграма.
ГЛАС.RU 13:30
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Гаджеты
Vivo выпустила беспроводные наушники TWS Neo
Компания Vivo выпустила беспроводные наушники TWS Neo, работающие по протоколу aptX с кодеком Adaptive, достигая нового уровня качества потоковой передачи 24-бит/48 кГц.
MobiDevices 14:46
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Общество
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять салоны самолетов
Роспотребнадзор больше не настаивает на требовании от авиакомпаний соблюдать лимит в 50% загрузки салонов самолетов.
Взгляд.ру 03:18
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37