Заработная плата повысится на 4,3 процента. Как уже писала "Российская газета", получить прибавку должны и региональные бюджетники. В начале года местным властям были даны рекомендации повысить зарплаты этой категории граждан.

Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги

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