Экономика
Российская газетаЗаконы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату. Об этом говорится в распоряжении Правительства от 13 марта 2019 года №415-р. Заработная плата повысится на 4,3 процента.
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