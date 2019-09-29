С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату. Об этом говорится в распоряжении Правительства от 13 марта 2019 года №415-р. Заработная плата повысится на 4,3 процента.

Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги

Политика Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Политика В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.

Футбол «Спартак» отправил в отставку Кононова Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.

Экономика Возраст выхода на пенсию повысят на три года В России стало возможно повышении возраста выхода на пенсию еще на целых три года, сообщает DEITA.

Происшествия При пожаре в Иркутской области погибли две трехлетние девочки Девочки-близнецы погибли в результате пожара в частном жилом доме в поселке Табарсук Иркутской области.

Происшествия На Сахалине горит центральная котельная города Поронайска Пожар в центральной котельной города Поронайска в северной части острова Сахалин начался в понедельник утром.

Футбол Генеральный директор «Зенита» высказался после отставки Кононова Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался после отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".

Общество Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.

Армия и оружие Сухопутные войска России планируют принять на вооружение электромобили Российские Сухопутные войска прорабатывают возможность использовать электромобили для бесшумного передвижения, рассказал в интервью газете «Красная звезда» главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Общество Конференцию против расизма в Шотландии признали расистской В Шотландии Эдинбургский университет организовал скандальное мероприятие для борьбы с расизмом.

Общество Россия вошла в книгу рекордов Гиннесса за самый массовый хакатон Россия установила рекорд Гиннесса по самому массовому хакатону в мире, соответствующая премия была вручена 29 сентября во время церемонии закрытия конкурса «Цифровой прорыв», проходящей в выставочном центре «Казань экспо».

Происшествия В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.

Экономика В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Политика На похороны Ширака едут десятки глав государств На похоронах экс-президента Франции Жака Ширака будут присутствовать 80 лидеров стран, сообщает Agence France-Presse.

Спорт Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.

Армия и оружие Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.

Игры Вышло видео с демонстрацией матча игры Project Resistance по Resident Evil В сеть выложили видео с демонстрацией полного матча ассиметричной онлайн-игры (игра, в которой несколько игроков противостоят одному) Project Resistance по вселенной Resident Evil.

Общество Опровергнут запрет курения на балконах Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.

Политика Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Армия и оружие В Сирии требуют вывода войск Турции и США Глава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что сирийская сторона требует вывода всех иностранных войск, в частности США и Турции, со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры.