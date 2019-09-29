Экономика
Российская газетаЗаконы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату. Об этом говорится в распоряжении Правительства от 13 марта 2019 года №415-р. Заработная плата повысится на 4,3 процента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:55, Вашингтон
Футбол
СМИ: «Динамо» рассматривает Хацкевича на пост главного тренера
Белорусский специалист Александр Хацкевич претендует на пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо».
RT на русском 09:47
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 09:15
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Политика
Иран потребовал от США компенсацию на $50 млрд
Иран вернется к ядерной сделке при условии, что Вашингтон выплатит Тегерану $50 млрд в качестве компенсации ущерба от санкций.
РБК 08:27
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Футбол
Семак: Столько судей сидит, неужели никто не увидел фол на Оздоеве
Игра состоялась в рамках 11-го тура чемпионата России и завершилась со счётом 0:1.
Нева Спорт вчера в 16:18
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости вчера в 19:49
Происшествия
Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином
Коммерсантъ вчера в 12:14
Киберспорт
Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года
Игромания.ру вчера в 08:01
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщение с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Экономика
Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Происшествия
В подмосковном парке надругались над иностранкой
Известно, что инцидент произошел вечером 26 сентября на территории парка в подмосковной Балашихе.
Lenta.ru 09:25
Здоровье
Диетолог рассказала, полезна ли овсяная каша
MedikForum.ru вчера в 11:32
Культура
Колдун из Сыктывкара попал на шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ
Мужчина попал на испытание с «мистером икс» 28 сентября в эфир вышел 20 сезон шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ.
Pro Город Сыктывкар 02:00
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе
Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
ИА Новороссия 04:03
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Кино
Человек-паук остался в киновселенной Marvel
Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru 27 сентября в 16:30
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Футбол
Шюррле не сыграет с «Оренбургом»
В основе и в запасе нет немецкого полузащитника Андреа Шюррле, который, по слухам, заболел. В воротах «Спартака» сыграет Максименко.
Нева Спорт 08:28
Космос
Разработчик «Федора» раскрыл стоимость робота
Напомним, робот Фёдор, созданный в Магнитогорске, улетел 22 августа.
MagCity74 26 сентября в 06:00
Музыка
Гребенщиков спел о пропагандистах из телевизора
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел о пропагандистах, работающих на российском телевидении.
МР7.ру 08:43
Футбол
«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с «Уфой» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:04
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Газета.Ru вчера в 13:31
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58