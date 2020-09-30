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Российская газета
Российская газета

Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам

Сняты ограничения по оплате налогов за счет "излишков" С 1 октября начнут действовать новые правила зачета налоговой переплаты. Это предусмотрено Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".В источнике
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Московский Комсомолец

Какие законы вступают в силу в октябре

Московский Комсомолец02:21
Независимый публицист

С 1 октября в РФ вступают в силу новые правила пользования налоговой переплатой

Независимый публицист28 сентября в 10:22
Российская газета

Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам

Российская газета22:00
Газета.Ru

Какие законы вступают в силу в октябре

Газета.Ruвчера в 12:38
Live24

1 октября законы поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам

Live2401:01
CustomsForum.ru

Законы 10/20: какие нововведения вступают в силу в октябре

CustomsForum.ru28 сентября в 03:43
Государственная Дума РФ

Какие законы вступают в силу в октябре

Государственная Дума РФ28 сентября в 02:00

Моуринью прокомментировал инцидент с Дайером

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался относительно произошедшего с игроком своей команды Эриком Дайером, который по ходу матча против "Челси" убежал с поля в туалет, а затем смог вернуться в игру.
Российская газета03:02
1

Россиянин Никулин приговорен в США к семи годам тюрьмы за хакерство

Федеральный суд Северного округа штата Калифорния приговорил россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения, сообщают местные СМИ.
Интерфакс19:40
43

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
1,6K

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.
РИА Новости02:36
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Азербайджан сообщил о потерях Армении в ходе военных столкновений

По данным азербайджанского военного ведомства, в ходе начавшегося 27 сентября конфликта убиты или ранены до 2 300 армянских военнослужащих, повреждены или уничтожены 130 танков, 200 артиллерийских и прочих установок, шесть командных пунктов, 55 единиц автотехники, пять складов с боеприпасами и 25 средств ПВО.
Собеседник01:37
14

Роскосмос: величина утечки воздуха на МКС превышает нормативную

Утечка воздуха за борт Международной космической станции (МКС) из российского модуля "Звезда" превышает величину нормативных утечек, которые есть на станции постоянно, в связи с чем может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию, сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.
ТАССвчера в 11:45
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Студентов медвузов снова приглашают поработать в больницах на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией

Выпускников и студентов московских медицинских вузов снова приглашают поработать в больницах на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. – сообщает РБК.
Эхо Москвы02:04
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Режим самоизоляции в Томской области продлили до 1 ноября

Власти Томской области продлили режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в регионе еще на месяц, до 1 ноября, ужесточать ограничения пока не планируется, сообщил в своем обращении к населению губернатор региона Сергей Жвачкин.
ТАСС03:21