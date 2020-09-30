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Российская газета
Российская газета

Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам

Сняты ограничения по оплате налогов за счет "излишков" С 1 октября начнут действовать новые правила зачета налоговой переплаты. Это предусмотрено Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".В источнике
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Российская газета

Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам

Российская газета22:00
CustomsForum.ru

Законы 10/20: какие нововведения вступают в силу в октябре

CustomsForum.ru28 сентября в 03:43
Кубанские новости

Какие законы вступают в силу в октябре

Кубанские новостивчера в 08:42
Вечерняя Москва

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Вечерняя Москва28 сентября в 10:47
Независимый публицист

С 1 октября в РФ вступают в силу новые правила пользования налоговой переплатой

Независимый публицист28 сентября в 10:22
Газета.Ru

Какие законы вступают в силу в октябре

Газета.Ruвчера в 12:38
Государственная Дума РФ

Какие законы вступают в силу в октябре

Государственная Дума РФ28 сентября в 02:00

За 8 месяцев на Сахалине выловили 484 тысячи тонн водно-биологических ресурсов

В этом году предприятиям рыбной отрасли из бюджета Сахалинской области оказана поддержка на компенсацию затрат на реализацию инвестиционных проектов в размере 347 миллионов рублей.
Сахалин.Инфо22:43

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известиявчера в 00:35
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Россияне начали жаловаться на просрочки по кредитам после каникул

На пике пандемии, в апреле—мае, многие потребители жаловались, что банки «теряют» заявки на кредитные каникулы или без согласия и уведомления клиентов заменяют льготный период на собственные программы реструктуризации, замечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
РБК17:00
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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