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Российская газета
Российская газета

Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам

Сняты ограничения по оплате налогов за счет "излишков" С 1 октября начнут действовать новые правила зачета налоговой переплаты. Это предусмотрено Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".В источнике
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Российская газета

Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам

Российская газета22:00
Газета.Ru

Какие законы вступают в силу в октябре

Газета.Ruвчера в 12:38
Горобзор.ру

Законы, вступающие в силу в октябре 2020 года в России

Горобзор.ру27 сентября в 03:18
Независимый публицист

С 1 октября в РФ вступают в силу новые правила пользования налоговой переплатой

Независимый публицист28 сентября в 10:22
Государственная Дума РФ

Какие законы вступают в силу в октябре

Государственная Дума РФ28 сентября в 02:00
РИА Карачаево-Черкесия

Законы, которые вступят в силу с 1 октября

РИА Карачаево-Черкесия27 сентября в 07:45
Online47.ru

Без кальянов и с картой «Мир»: какие законы вступают в силу в октябре

Online47.ru28 сентября в 11:00

«КамАЗ» не работает над электрическим преемником «Оки»

Олег Афанасьев уточняет, что создание легкового электрокара - одно из направлений научно-исследовательской работы, но далеко не главное, ведь ключевыми являются разработки в сфере грузового и пассажирского транспорта.
«КамАЗ» не работает над электрическим преемником «Оки»
Новые автомобили22:07
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Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъвчера в 12:35
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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Байден опередил Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов

30 сентября утром по московскому времени пройдут первые дебаты кандидатов в президенты США — действующего президента, республиканца Дональда Трампа, и бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена.
РБК17:00

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 07:05
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Городскую больницу №25 оштрафовали за перегруз больными коронавирусом

Несколько месяцев назад сотрудники Роспотребнадзора решили провести в медицинском учреждении проверки и обнаружили, что в больнице №25 количество больных COVID–19, а также пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию превышало допустимую норму.
Сибкрай.ruвчера в 01:56
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Путин заявил о подлинно союзнических отношениях России и Белоруссии

Сегодня президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии заявил, что отношения наших двух стран являются «подлинно союзническими» и «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре».
Planet Todayвчера в 07:32
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Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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