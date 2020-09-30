Сняты ограничения по оплате налогов за счет "излишков" С 1 октября начнут действовать новые правила зачета налоговой переплаты. Это предусмотрено Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".