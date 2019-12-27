Недвижимость

Российская газетаРоссийская газетаЗаконы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

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За отсуженную квартиру можно получить компенсацию С 1 января собственник, лишившийся жилья в судебном порядке, сможет требовать компенсацию из федерального бюджета РФ.
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