Экономика
Live24Какие изменения законов о недвижимости вступят в силу с 1 января
Несколько законов, касающихся жилых помещений, начнут действовать с первых дней 2020 года. Издание РБК рассказало, как изменится российский рынок недвижимости в связи с этими изменениями.
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Общество
Путин подписал закон об увеличении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Фигурное катание
Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Авангард» заступил на первое боевое дежурство
Первый полк, на вооружение которого поступил ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Здоровье
Минздрав России обеспечит более 40 детей дорогим лекарством
Минздрав России решил создать рабочую группу и разработать дорожную карту для поиска вариантов обеспечения препаратом «Спинраза» детей, больных спинальной мышечной атрофией.
Происшествия
Вооруженное ограбление заправки в российском городе попало на видео
В городе Камышлове Свердловской области неизвестный ограбил автозаправочную станцию «Газпромнефти» и ранил охранника.
Авто
Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России
Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
Политика
Минфин США рассекретит причины санкций против Дерипаски
Минфин США рассекретил информацию о причинах санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Политика
Президент Черногории подписал закон, расколовший общество
Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем, сообщает телеканал "Россия 24".
Футбол
Анчелотти хочет пригласить Мертенса в «Эвертон»
Главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти лично заинтересован в переходе форварда.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
Происшествия
В Пермском крае при пожаре погибли трое детей
В Пермском крае в результате пожара в жилом доме погибли женщина и её трое детей.
Футбол
Три футболиста «Ливерпуля» попали в сборную 19-го тура АПЛ
Наибольшее представительство в команде (три футболиста) получил «Ливерпуль», разгромивший «Лестер» (4:0). Полностью сборная выглядит следующим образом: Вратарь: Том Хитон («Астон Вилла»).
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Общество
В центре Москвы появился искусственный снег
В парке "Зарядье" к Новому году появились сугробы из искусственного снега.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
Импорт картофеля из Африки назван экспертом позором для Украины
Иван Томич, глава Союза украинского селянства и бывший президент Ассоциации фермеров Украины, рассказал о том, что в последнее время Украина все больше зависит от импорта аграрной и продовольственной продукции.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Культура
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500
В Минобороны назвали сроки предварительных испытаний С-500 "Прометей".
Культура
Международный день кино отмечают 28 декабря
Фильм, которые впервые в истории кинематографа был показан за деньги, представили братья Люмьер. Эта дата стала Международным днем кино.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплаченную езду по платным трассам
Правительство России на заседании 25 декабря одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам, сообщается на сайте кабинета.