Несколько законов, касающихся жилых помещений, начнут действовать с первых дней 2020 года. Издание РБК рассказало, как изменится российский рынок недвижимости в связи с этими изменениями.

Какие изменения законов о недвижимости вступят в силу с 1 января

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