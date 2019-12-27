Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЗаконы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года). А теперь - не менее трех лет (квартиры, купленные ранее, продавали без налога тоже через три года).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

С 1 января по новым законам будут жить автомобилисты, родители, жильцы…

Красная веснавчера в 02:54

Налоги и льготы: какие законы о недвижимости вступают в силу в 2020 году

РБК26 декабря в 07:39

C 1 января вступают в силу новые законы

Общественное телевидение России27 декабря в 03:43

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

Российская газета26 декабря в 21:00

Какой налог будут платить многодетные семьи за имущество в Смоленске

КП - Смоленск26 декабря в 09:19

Какие изменения законов о недвижимости вступят в силу с 1 января

Live2427 декабря в 10:33

Добросовестные приобретатели жилья с нового года будут защищены законом

News29.ru26 декабря в 02:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:21, Ашберн
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 27 декабря в 03:14
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Известия вчера в 14:37
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Коммерсантъ вчера в 15:32
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости вчера в 13:39
Наука

Американский ученый рассказал о пользе эпизодических голодовок

Многим людям не нравятся голодовки, однако к ним можно привыкнуть.
ТАСС Наука 26 декабря в 06:46
Фигурное катание

Евгения Медведева объяснила снятие с чемпионата России

Проблема с ботинком от коньков стала причиной снятия Евгении Медведевой перед произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
ТАСС Спорт вчера в 07:51
Политика

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки.
Lenta.ru вчера в 10:00
Происшествия

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

РИА Новости вчера в 22:11
Политика

В Киеве объяснили опасения Украины из-за «Северного потока-2»

С помощью газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Lenta.ru вчера в 23:41
Единоборства

Джервонта Дэвис уложился в лимит легкого веса со второй попытки

Allboxing.ru 27 декабря в 22:16
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM вчера в 00:05
Общество

В ДФО «Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов для льготников

"Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 22:35
Финансы

Украинский ЦБ за неделю купил валюту на рекордную сумму

Как утверждает издание "Громадское", Национальный банк Украины за минувшую неделю закупился валютой на рекордную сумму.
Московский Комсомолец вчера в 15:56
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости 26 декабря в 11:13
Происшествия

В США пять человек погибли при крушении самолета

Небольшой самолет рухнул в городе Лафайетте, американском штате Луизиана, в результате чего погибли пять человек.
Газета.Ru вчера в 12:46
Политика

Зеленский подтвердил завтрашний обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намеченный на 29 декабря обмен пленными в Донбассе.
Фонтанка.Ру вчера в 12:12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru вчера в 06:24
Наука

Диабет: лечение есть, но как оно работает — никто не знает

Даже больные с ВИЧ, благодаря эффективному лечению, в последние годы получили ту же продолжительность жизни, что и их здоровые сверстники, — а ведь болезнь эта известна менее 40 лет.
Naked Science 27 декабря в 08:06
Кино

Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
iReactor 27 декабря в 20:07
Футбол

«Вест Хэм» объявил об отставке Пеллегрини

Мануэль Пеллегрини более не является главным тренером «Вест Хэма». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Евро-футбол.ру вчера в 16:05
Экономика

На Украине подсчитали потери от российских санкций

Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
REGNUM 27 декабря в 18:50
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как вернуть все деньги при возврате билета

Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал советы россиянам по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия.
РИА Новости вчера в 23:04
Политика

Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
RT на русском вчера в 17:33
Армия и оружие

Турция направит в Ливию еще восемь тысяч сирийских боевиков

ФАН вчера в 16:14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил в гостях «Бернли»

Бернли потерпел домашнее поражение от Манчестер Юнайтед со счетом 0:2 в матче 20-го тура АПЛ.
Советский спорт вчера в 16:41
Футбол

Игрок «Зенита» вошёл в топ-100 лучших футболистов десятилетия

Авторитетный портал Givemesport составил рейтинг 100 лучших футболистов за последние 10 лет.
78.ru 00:12
Единоборства

Емельяненко оказался на 11 килограмм легче Джексона накануне боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко оказался на 11,11 кг легче американца Куинтона Джексона накануне их очного поединка, сообщает MMA Junkie.
РИА Новости вчера в 00:55
Общество

«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году

Роскосмос планирует выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019 году.
РИА Новости вчера в 12:39
Политика

В Крыму назвали наглостью разведывательный полет беспилотника США

В Крыму полет американского беспилотника над границами полуострова назвали наглость.
Газета.Ru вчера в 14:31
Космос

Путь длиною в 1000 лет: чтобы выжить, человеку придётся покинуть Солнечную систему

Первое поколение, которое отправится в это тысячелетнее путешествие, родит новых людей.
Rusvesna.su вчера в 21:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное