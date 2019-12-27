Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЗаконы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года). А теперь - не менее трех лет (квартиры, купленные ранее, продавали без налога тоже через три года).
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Новые законы января затронут матерей, льготников и домовладельцев

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Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

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Россиянам отменяют налог на продажу квартир и домов с 1 января 2020 года

PrimaMedia.ruвчера в 09:45
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Что выиграет Россия от договорённостей с Украиной по транзиту газа

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Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
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Штаб британской разведки потерял секретные документы

Из здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы, включающие планировку нового корпуса и данные о системах сигнализации.
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Армия и оружие

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Ради съемок в «Ведьмаке» Генри Кавилл не пил три дня

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Как Меган Маркл и принц Гарри проводят Рождество в Канаде

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Главный нарколог Минздрава назвал безопасную норму вина на Новый год

Евгений Брюн, главный нарколог Минздрава России, считает возможным выпить бокал-два сухого белого вина в Новый год.
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