Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЗаконы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года). А теперь - не менее трех лет (квартиры, купленные ранее, продавали без налога тоже через три года).
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Россиянам отменяют налог на продажу квартир и домов с 1 января 2020 года

PrimaMedia.ru09:45

Как законы изменят жизнь россиян в 2020 году?

Общественная электронная газета07:10

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

Российская газетавчера в 21:00

Какие перемены ждут льготников, родителей и автомобилистов с 1 января

Live2403:53
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Политика

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
РБК 13:17
Происшествия

Названо количество выживших при крушении самолета в Казахстане

На официальной странице аэропорта Алма-Аты в Facebook появилась информация о количестве выживших после крушения самолета Fokker-100.
АМИТЕЛ 01:59
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 11:41
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Общество

Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск

Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Газета.Ru 13:44
Хоккей

СКА подтвердил обмен Рундблада в «Сочи»

Клубы СКА и «Сочи» провели обмен, сообщает пресс-служба питерского клуба.
Чемпионат 15:34
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости 04:58
Политика

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
Газета.Ru 15:36
Единоборства

Федор Емельяненко оценил поединок между братом и Кокляевым

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал, что он думает о прошедшем в ноябре поединке своего брата Александра и пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Профиль 01:10
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Известия 16:00
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ 25 декабря в 08:44
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
ТВ Центр вчера в 08:27
Авто

В России начали продавать самые доступные версии Audi A6

Первая и займет позицию базового исполнения для Audi A6 в нашей стране: ее двигатель развивает 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне от 1 450 до 4 200 об/мин. При расходе в 6,6 л на 100 км пути такой седан может ускориться до 100 км/ч за 7,9 секунды.
АвтоВести вчера в 06:15
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Авто

Chery в 2020 году представит в России несколько новинок

Как пишет «АВТОСТАТ», эта модель является удлинённой версией EXEED TX. Кроссовер EXEED TXL появится в третьем квартале.
Tvoe-avto.com 10:14
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Политика

Украина запустит на неподконтрольном Донбассе телеканал

Министерство культуры Украины обнародовало планы по запуску украинского телеканала, вещающего на временно оккупированной территории юго-востока страны.
Shraibikus News 14:37
Общество

Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме

Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Известия 15:30
Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Вести.Ru 08:45
Политика

Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Фигурное катание

Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России

Российская газета 08:41
Происшествия

Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву

РБК вчера в 16:37
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Общество

Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
РИА Новости 14:03
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Футбол

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

Вести.Ru 14:16
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
Экономика

Строительство двух станций «коричневой» линии метро в Петербурге может подорожать

Стоимость строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» станций Красносельско-Калининской линии метро может вырасти в цене, сообщает «Фонтанка.ру».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:06
Происшествия

В Камышлове грабитель из автомата ранил охранника заправки

В Камышлове грабитель ранил охранника заправки. Неизвестный выстрелил из автомата. Мужчина забрал деньги и скрылся.
КП - Екатеринбург 12:41
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