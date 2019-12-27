Экономика
Российская газетаЗаконы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года). А теперь - не менее трех лет (квартиры, купленные ранее, продавали без налога тоже через три года).
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Политика
Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков
Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
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На официальной странице аэропорта Алма-Аты в Facebook появилась информация о количестве выживших после крушения самолета Fokker-100.
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Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
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Клубы СКА и «Сочи» провели обмен, сообщает пресс-служба питерского клуба.
Общество
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Федор Емельяненко оценил поединок между братом и Кокляевым
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Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
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Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Авто
В России начали продавать самые доступные версии Audi A6
Первая и займет позицию базового исполнения для Audi A6 в нашей стране: ее двигатель развивает 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне от 1 450 до 4 200 об/мин. При расходе в 6,6 л на 100 км пути такой седан может ускориться до 100 км/ч за 7,9 секунды.
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Как пишет «АВТОСТАТ», эта модель является удлинённой версией EXEED TX. Кроссовер EXEED TXL появится в третьем квартале.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Политика
Украина запустит на неподконтрольном Донбассе телеканал
Министерство культуры Украины обнародовало планы по запуску украинского телеканала, вещающего на временно оккупированной территории юго-востока страны.
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Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
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Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Политика
Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы
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Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
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Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Актер Иван Охлобыстин резко ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
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Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
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Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Экономика
Строительство двух станций «коричневой» линии метро в Петербурге может подорожать
Стоимость строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» станций Красносельско-Калининской линии метро может вырасти в цене, сообщает «Фонтанка.ру».
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В Камышлове грабитель из автомата ранил охранника заправки
В Камышлове грабитель ранил охранника заправки. Неизвестный выстрелил из автомата. Мужчина забрал деньги и скрылся.