Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЗаконы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года). А теперь - не менее трех лет (квартиры, купленные ранее, продавали без налога тоже через три года).
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Новые законы 2020 года затронут льготников и автомобилистов

Neva.Today06:10

С 1 января по новым законам будут жить автомобилисты, родители, жильцы…

Красная веснавчера в 02:54

Как законы изменят жизнь россиян в 2020 году?

Общественная электронная газета27 декабря в 07:10

Россиянам отменяют налог на продажу квартир и домов с 1 января 2020 года

PrimaMedia.ru27 декабря в 09:45

Какие перемены ждут льготников, родителей и автомобилистов с 1 января

Live2427 декабря в 03:53

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

Российская газета26 декабря в 21:00
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Обмен пленными между Киевом и ЛНР окончен

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Луганской Народной Республикой окончен.
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Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

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В Москве простились с Галиной Волчек

В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
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Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Известия вчера в 21:26
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Каюты космонавтов на МКС наименее защищены от радиации, заявил ученый

Самая большая доза радиации на Международной космической станции (МКС) зафиксирована в каютах космонавтов, ученые придумали способ повысить их защиту, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков.
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Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 27 декабря в 13:51
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa 27 декабря в 10:10
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
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Происшествия

На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел

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Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост после ряда неудач

Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Керченский пролив.
Вести.Ru 05:24
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Известия вчера в 14:37
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:19
Баскетбол

Дончич превзошёл рекорд Майкла Джордана в НБА

Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич побил рекорд легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана.
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Общество

Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс

Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Lenta.ru 06:19
Спорт

Тур де Ски. Российские лыжники остались без подиума в спринте

В Швейцарии завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин в рамках многодневки "Тур де Ски".
Вести.Ru 07:24
Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
ToDay News Ufa 26 декабря в 11:39
Происшествия

В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
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Кино

Сыгравшие декабристов в «Союзе спасения» не смогли в телешоу ответить на вопрос о декабристах

Баршак сыграл в фильме штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева, который был отправлен на каторгу Николаем I и помилован Александром II спустя 30 лет.
Газета.Ru 06:15
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Дмитрий Нагиев оказал поддержку расставшейся с мужем Пелагее

Дмитрий Нагиева оказал поддержку звезде во время программы "Голос", появившейся на шоу в качестве приглашенной звезды.
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Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

Новые правила государственной регистрации начнут действовать в России с 1 января.
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Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента

Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства».
РБК 01:48
Общество

Данные пользователей госуслуг утекли в сеть

Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг — из-за нее данные оказались доступны для скачивания.
Lenta.ru 07:24
Единоборства

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
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Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков направили открытое письмо в ВФЛА

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В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 27 декабря в 03:14
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В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году

В 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство, 33 из них были массовыми расстрелами.
Коммерсантъ вчера в 17:59
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Кудрявцева показала фото своего разорвавшегося грудного импланта

Кудрявцева рассказала, что показала снимки не для запугивания, а для понимания "катастрофы".
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В Свердловской области пропали двое туристов

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Сенцов осудил обмен пленными: «Борьба на Майдане пошла прахом»

Освобожденный ранее украинский террорист Олег Сенцов осудил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ЛДНР.
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Умер народный артист России Константин Юченков

Умер народный артист России Константин Юченков, сообщили в Тверском академическом театре драмы.
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