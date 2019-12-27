Экономика
Российская газетаЗаконы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года). А теперь - не менее трех лет (квартиры, купленные ранее, продавали без налога тоже через три года).
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Россиянам отменяют налог на продажу квартир и домов с 1 января 2020 года
PrimaMedia.ru27 декабря в 09:45
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:57, Ашберн
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