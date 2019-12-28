До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года). А теперь - не менее трех лет (квартиры, купленные ранее, продавали без налога тоже через три года).

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Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Экономика Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.

Политика Польский журналист прокомментировал слова Путина о после Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.

Футбол «Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью «Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 20-го тура английской премьер-лиги — 2:2. За хозяев поля забили Марио Вранчич и Серж Орье (автогол).

Политика Зеленский внес новый законопроект о децентрализации власти Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады новый законопроект о децентрализации власти, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на электронную систему Рады.

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Армия и оружие Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin «В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.

Политика Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.