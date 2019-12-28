Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЗаконы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года). А теперь - не менее трех лет (квартиры, купленные ранее, продавали без налога тоже через три года).
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С 1 января по новым законам будут жить автомобилисты, родители, жильцы…

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Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

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Новые законы января затронут матерей, льготников и домовладельцев

iReactor02:23
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
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Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
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Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

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Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
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В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
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Зеленский внес новый законопроект о децентрализации власти

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«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
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Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
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Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
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