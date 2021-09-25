Если же темпы выдачи последних месяцев сохранятся до конца года, портфель потребкредитов может впервые достичь отметки 12 трлн руб. (по сравнению с предыдущим годом повышение составит 23-25%), допускают аналитики.
Эксперты пояснили, что ускорение обусловлено сочетанием нескольких факторов — реализацией отложенного спроса на кредиты, усилением активности потребителей, ухудшением динамики реальных доходов и ускорением инфляции.
Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китая занять более агрессивную позицию на фоне действий Соединенных Штатов, пишет Daily Mail.