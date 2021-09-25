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Закредитованность россиян вырастет на 25% до рекордных 12 триллионов рублей

Портфель потребительских кредитов в России по итогам 2021 года в консервативном сценарии вырастет примерно на 20% и превысит 11,5 трлн руб., говорится в сообщении рейтингового агентства НКР.
РБК
Если же темпы выдачи последних месяцев сохранятся до конца года, портфель потребкредитов может впервые достичь отметки 12 трлн руб. (по сравнению с предыдущим годом повышение составит 23-25%), допускают аналитики.
РБК
В своем отчете агентство привело данные Центробанка, согласно которым за январь—август 2021 года портфель потребкредитов прибавил 14% и достиг 11,1 трлн руб.
РБК
Эксперты пояснили, что ускорение обусловлено сочетанием нескольких факторов — реализацией отложенного спроса на кредиты, усилением активности потребителей, ухудшением динамики реальных доходов и ускорением инфляции.
Frank Media

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