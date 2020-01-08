Цены на нефть снизились после сигналов от Трампа, что конфликт между США и Ираном может «заморозиться». При этом нефтяные цены остаются на комфортных для инвесторов значениях. Чтобы изменить «бычий настрой», ценам нефти марки Brent надо закрепиться ниже уровня 60,5 долларов.

Закрепление S&P500 ниже 3205 пунктов станет сигналом о коррекции

Общество Россияне увидят первое в этом году лунное затмение В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.

Политика У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.

Политика В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Футбол «Рубин» заинтересован в услугах Комличенко Как сообщает источник, у 24-летнего игрока нет конкретных предложений от европейских клубов, а среди российских команд главным претендентом является казанский «Рубин».

Общество Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.

Политика В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.

Гаджеты AMD представила новые процессоры для мобильных устройств Ryzen 4000 Новые гибридные процессоры для мобильных устройств серии Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2 были представлены сотрудниками корпорации AMD 7 января на выставке CES 2020, сообщает интернет издание IXBT.com.

Игры Экс-руководитель Microsoft вместо Xbox купит PlayStation 5 Бывший вице-президент игрового отдела Microsoft Майкл Ибарра намерен обзавестись Sony PlayStation 5, а новинки Xbox проходить на PC.