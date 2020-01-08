Экономика
ПРАЙМЗакрепление S&P500 ниже 3205 пунктов станет сигналом о коррекции
Цены на нефть снизились после сигналов от Трампа, что конфликт между США и Ираном может «заморозиться». При этом нефтяные цены остаются на комфортных для инвесторов значениях. Чтобы изменить «бычий настрой», ценам нефти марки Brent надо закрепиться ниже уровня 60,5 долларов.
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Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Политика
В Абхазии оппозиция пытается взять штурмом администрацию президента
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.
Космос
Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось
Армия и оружие
США одобрили продажу Сингапуру 12 истребителей F-35B
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлен запуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Политика
В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
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Футбол
«Рубин» заинтересован в услугах Комличенко
Как сообщает источник, у 24-летнего игрока нет конкретных предложений от европейских клубов, а среди российских команд главным претендентом является казанский «Рубин».
Общество
Вечно холодные ноги: Названы привычки, которые «убивают» иммунитет
Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
Автоспорт
Экипаж Эдуарда Николаева всю ночь ремонтировал двигатель в пустыне
Происшествия
Самолет Москва – Новый Уренгой совершил вынужденную посадку
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», следующий рейсом Москва – Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Армия и оружие
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Гаджеты
AMD представила новые процессоры для мобильных устройств Ryzen 4000
Новые гибридные процессоры для мобильных устройств серии Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2 были представлены сотрудниками корпорации AMD 7 января на выставке CES 2020, сообщает интернет издание IXBT.com.
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Вздутие живота может свидетельствовать о раке
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Футбол
Казань взял: каким будет «Рубин» при Леониде Слуцком
Камбэк Слуцкого Перед стартом нынешнего сезона клуб покинул культовый наставник команды Курбан Бердыев.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон раскрыл причины побега из Японии
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
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Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
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Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
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Экс-руководитель Microsoft вместо Xbox купит PlayStation 5
Бывший вице-президент игрового отдела Microsoft Майкл Ибарра намерен обзавестись Sony PlayStation 5, а новинки Xbox проходить на PC.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.