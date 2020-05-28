Общество
ИнтерфаксЗакрыта сделка по продаже «Ведомостей»
Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
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с чего всё началось
Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера. Сделка по продаже «Ведомостей» фактически закрыта, осталась «пара технических моментов», подтвердил «Ведомостям» Воронов: «Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков».Ведомостивчера в 14:16
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Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
Происшествия
Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара
Корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин в четверг провел в центре города недолгий одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил административный арест за одиночную акцию протеста.
Интерфакс вчера в 11:44
Общество
В Тюменской области 1 июня начнется второй этап снятия мер ограничения
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что 1 июня в регионе начнется второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
Вслух.Ру 05:43
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
В Саратовской области смягчат режим ограничений с 1 июня
Правительство Саратовской области с 1 июня в условиях распространения коронавирусной инфекции снимает запрет на работу салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью торгового зала до 400 "квадратов", прогулки и занятия спортом на улице, остальные ограничительные меры продлены до 10 июня, сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:29
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском районе Солнцево
В московском районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 09:27
Общество
Попова сообщила о снижении эпидемиологического процесса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России.
Свободная Пресса 13:13
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Киберспорт
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft начала выпуск большого майского обновления своей операционной системы Windows 10.
Megaobzor.com вчера в 09:05
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Футбол
В ближайшие дни Вернер может перейти в «Ливерпуль»
Клуб, в свою очередь, намерен завершить сделку в ближайшие несколько дней.
Все про Спорт ру 12:54
Общество
Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 13:59
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания вчера в 06:10
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Политика
Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor 11:57
Игры
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня
News.ru 11:15
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Политика
Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады
Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 05:25