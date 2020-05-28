Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЗакрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
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с чего всё началось

У «Ведомостей» изменился покупатель

Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера. Сделка по продаже «Ведомостей» фактически закрыта, осталась «пара технических моментов», подтвердил «Ведомостям» Воронов: «Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков».
Ведомостивчера в 14:16

Подробнее о событии

Новым владельцем «Ведомостей» стал Иван Еремин

ТАСС14:17

«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

ФедералПрессвчера в 15:09

Уральский медиаменеджер стал владельцем «Ведомостей»

URA.Ru14:05

Иван Еремин стал владельцем «Ведомостей»

Ведомости13:49

Основатель «Федералпресс» стал владельцем «Ведомостей»

Дождь14:07

Сделка по продаже «Ведомостей» закрыта

Коммерсантъ11:53

Издатель «Версии» объяснил отказ от сделки по покупке «Ведомостей»

РБК14:21
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Политика

Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
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Происшествия

Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара

Корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин в четверг провел в центре города недолгий одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил административный арест за одиночную акцию протеста.
Интерфакс вчера в 11:44
7
Общество

В Тюменской области 1 июня начнется второй этап снятия мер ограничения

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что 1 июня в регионе начнется второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
Вслух.Ру 05:43
11
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
39
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,7K
Общество

В Саратовской области смягчат режим ограничений с 1 июня

Правительство Саратовской области с 1 июня в условиях распространения коронавирусной инфекции снимает запрет на работу салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью торгового зала до 400 "квадратов", прогулки и занятия спортом на улице, остальные ограничительные меры продлены до 10 июня, сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:29
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru 12:17
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Общество

В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет

Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
1
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в московском районе Солнцево

В московском районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 09:27
18
Общество

Попова сообщила о снижении эпидемиологического процесса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России.
Свободная Пресса 13:13
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
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Киберспорт

Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате

Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
1K
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
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Происшествия

Задержан экс-полицейский, придавивший шею Джорджа Флойда

Вести.Ru 14:00
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft начала выпуск большого майского обновления своей операционной системы Windows 10.
Megaobzor.com вчера в 09:05
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
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Футбол

В ближайшие дни Вернер может перейти в «Ливерпуль»

Клуб, в свою очередь, намерен завершить сделку в ближайшие несколько дней.
Все про Спорт ру 12:54
Общество

Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
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Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 13:59
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Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Культуромания вчера в 06:10
8
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
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Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
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Политика

Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму

Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor 11:57
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Игры

Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня

News.ru 11:15
33
Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
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Политика

Украина может выйти из Минских соглашений — депутат Рады

Киев, 29 мая 2020, 12:25 — REGNUM Украина получит право выйти из Минских соглашений, если Россия не будет их «выполнять», заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко 29 мая в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 05:25
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