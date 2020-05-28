Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера. Сделка по продаже «Ведомостей» фактически закрыта, осталась «пара технических моментов», подтвердил «Ведомостям» Воронов: «Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков».

с чего всё началось

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.

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