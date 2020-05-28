Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЗакрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
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с чего всё началось

У «Ведомостей» изменился покупатель

Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера. Сделка по продаже «Ведомостей» фактически закрыта, осталась «пара технических моментов», подтвердил «Ведомостям» Воронов: «Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков».
Ведомостивчера в 14:16

Подробнее о событии

Иван Еремин официально стал новым владельцем «Ведомостей»

ФедералПресс14:30

Новым владельцем «Ведомостей» стал Иван Еремин

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Иван Еремин купил «Ведомости»

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«Мы будем отстаивать наработанные принципы». Редакция «Ведомостей» выступила с заявлением о покупке издания

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Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

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Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара

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Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отпусков россиян дома

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В Калужской области продлен режим самоизоляции

Режим повышенной готовности в Калужской области продлен до 15 июня, говорится в постановлении главы региона Владислава Шапши, опубликованном 28 мая на официальном портале регионального правительства.
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Общество

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
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Политика

Зеленского не пригласили на парад Победы в России

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Общество

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
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Общество

Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
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Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Команда Williams выставлена на продажу

В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.
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Собянин: режим санитарных ограничений сохранится до появления вакцины

Режим самосохранения и санитарных ограничений будет сохраняться в Москве до появления вакцины от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
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Происшествия

На западе Москвы в магазине произошла перестрелка

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
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Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

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Найден способ ускорить строительство дорог в России

В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
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Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
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Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

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Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

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Тульские торговые центры готовятся к поэтапному открытию

На заседании Штаба по развитию экономики в условиях коронавируса в Тульской области обсудили поэтапное открытие торговых центров и дополнительные меры поддержки предпринимателей.
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МЧС выпустило экстренное погодное предупреждение для москвичей

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В Смоленской области снова закроют парикмахерские и салоны красоты

На территории Смоленской области до 15 июня будет запрещена работа парикмахерских и салонов красоты.
О чем говорит Смоленск 09:05
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В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе

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Datsun уходит с российского рынка

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