Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЗакрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
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с чего всё началось

У «Ведомостей» изменился покупатель

Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера. Сделка по продаже «Ведомостей» фактически закрыта, осталась «пара технических моментов», подтвердил «Ведомостям» Воронов: «Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков».
Ведомостивчера в 14:16

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ТАСС14:25

Иван Еремин стал владельцем «Ведомостей»

Ведомости13:49

«Мы будем отстаивать наработанные принципы». Редакция «Ведомостей» выступила с заявлением о покупке издания

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