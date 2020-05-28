Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЗакрыта сделка по продаже «Ведомостей»

Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
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с чего всё началось

У «Ведомостей» изменился покупатель

Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера. Сделка по продаже «Ведомостей» фактически закрыта, осталась «пара технических моментов», подтвердил «Ведомостям» Воронов: «Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков».
Ведомости28 мая в 14:16

Подробнее о событии

Иван Еремин официально стал новым владельцем «Ведомостей»

ФедералПрессвчера в 14:30

Новым владельцем «Ведомостей» стал Иван Еремин

ТАССвчера в 14:25

«Мы будем отстаивать наработанные принципы». Редакция «Ведомостей» выступила с заявлением о покупке издания

Дождьвчера в 15:35

Издатель «Версии» объяснил отказ от сделки по покупке «Ведомостей»

РБКвчера в 14:21

Уральский медиаменеджер стал владельцем «Ведомостей»

URA.Ruвчера в 14:05

Иван Еремин стал владельцем «Ведомостей»

Ведомостивчера в 13:49

Иван Еремин купил «Ведомости»

Коммерсантъвчера в 15:12
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В Красноярске напали на инкассаторов

Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
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Компания Blumhouse снимет продолжение боевика «Апгрейд»

NewInform вчера в 04:21
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В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
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Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
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Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
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Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
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В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости вчера в 18:57
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Политика

Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:37
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Общество

Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании

Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
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Политика

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка

В США разведка завершила процесс рассекречивания записей разговоров экс-помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России (в 2016 году) Сергеем Кисляком.
Евразия Daily вчера в 20:54
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС вчера в 14:45
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Здоровье

Еще у 13 человек в Кузбассе подтвердился коронавирус

Avoka.do вчера в 00:10
Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

РБК вчера в 15:42
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Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
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Общество

Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений

Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
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Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
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Общество

Митрохина задержали за одиночный пикет на Петровке, 38

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») задержали при проведении одиночного пикета возле здания МВД на Петровке, 38.
Коммерсантъ вчера в 05:53
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Шоу-бизнес

Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов

22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
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Общество

Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше

Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru 27 мая в 11:49
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Здоровье

Перечислены противопоказания для ношения масок

UfacityNews.ru 28 мая в 06:25
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
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Автоспорт

Команда Williams выставлена на продажу

В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru вчера в 03:55
Армия и оружие

Российские вертолеты сопроводили колонну гражданских машин в Сирии

ИА Красная Весна 00:24
Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня вчера в 05:35
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Футбол

Широков: «Якин даже на тренера не был похож»

Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru вчера в 10:42
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело вчера в 11:31
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Шоу-бизнес

Оставшийся в нищете Тарзан нашел работу «по специальности»

Народные новости вчера в 03:12
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Общество

Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного

«Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 11:08
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Шоу-бизнес

Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали

Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания 28 мая в 13:34
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Шоу-бизнес

Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты

18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия вчера в 23:35
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