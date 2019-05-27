Многие видят единственным спасением доставку, на которую, к примеру, спешно перепрофилируются рестораны, модные торговые сети. Часть отраслей по возможности уходит на удаленную работу.

Закрытие торговых центров может в России лишить работы 10 млн человек

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