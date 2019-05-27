Экономика
Комсомольская правдаЗакрытие торговых центров может в России лишить работы 10 млн человек
Многие видят единственным спасением доставку, на которую, к примеру, спешно перепрофилируются рестораны, модные торговые сети. Часть отраслей по возможности уходит на удаленную работу.
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Власти Москвы поддержат владельцев и арендаторов коммерческих площадей
Моя Москва.онлайнвчера в 11:56
Закрытие торговых центров может в России лишить работы 10 млн человек
Комсомольская правдавчера в 07:50
Помощь арендаторам: меры антикризисной поддержки
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01 апреля в 08:27
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Общество
Правительство Самарской области определило перечень организаций, которые продолжат работу с 4 по 30 апреля
Напомним, накануне Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к россиянам в связи ситуацией с коронавирусом и сообщил о продлении нерабочего периода в стране до конца апреля.
Политика
Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля
Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Происшествия
Минздрав опроверг информацию о заражённой коронавирусом женщине в Чите
Информация о заражённой коронавирусом женщине, лежащей в городской больнице №1 Читы, оказалась фейком.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек
Общее число инфицированных на территории западного государства достигло 273 тысяч человек.
Кино
Премьеру «Топ Ган: Мэверик» отложили на декабрь из-за коронавируса
Компания Paramount Pictures решила перенести премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.
Общество
Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности
Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Кино
Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод
Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
Космос
Какие преимущества даст Пекину развертывание своего аналога GPS
Система "Бейдоу" предназначена для предоставления высокоточных услуг глобального позиционирования, а также средств передачи ограниченных объемов данных для коммерческих и военных пользователей.
Общество
Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
Авто
«Автостат» выбрал лучшую машину для покупки в кризис
Опрошенные агентством Автостат эксперты рассказали, какие модели машин являются оптимальной покупкой в условиях экономического кризиса.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия хотят стабилизации нефтяного рынка
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман желают стабилизации нефтяного рынка, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями американской энергетики в Белом доме, 3 апреля передает Reuters.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Авто
В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах
Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк обратились к поклонникам в день рождения актрисы
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк в день рождения артистки поблагодарили поклонников и друзей за внимание и рассказали о работе врачей, которые занимаются ее лечением.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Общество
Россия оплатит возвращение белорусов на родину из Индии
Мезенцев отметил, что по итогам переговоров с белорусским внешнеполитическим ведомством и авиаперевозчиком «Белавиа» российские представители «предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск — Дели — Минск».
Кино
Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»
Футбол
«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров
Ранее сообщалось, что футболисты ряда клубов РПЛ согласились на понижение зарплаты на время приостановки чемпионата России из-за коронавируса.
Футбол
Игроки «Спартака» показал наивысший рост стоимости среди всех игроков РПЛ
Самым прогрессивным игроком российской Премьер-лиги стал Зелимхан Бакаев, который превысил свою предыдущую отметку на 2 млн евро – 10 млн евро в сухом остатке.
Экономика
Приватбанк подал иск в суд Кипра против экс-владельцев на возмещение $5,5 млрд убытков
Украинский Приватбанк подал иск в суд Кипра против бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на возмещение 5,5 миллиарда долларов убытков, нанесенных якобы путем реализации мошеннических схем, сообщила в пятницу пресс-служба финучреждения.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Наука
Квантовую механику связали со специальной теорией относительности
Физики-теоретики из Варшавского и Оксфордского университетов смогли найти точки соприкосновения специальной теории относительности с квантовой механикой.
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Финансы
Курс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.