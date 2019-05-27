Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЗакрытие торговых центров может в России лишить работы 10 млн человек

Многие видят единственным спасением доставку, на которую, к примеру, спешно перепрофилируются рестораны, модные торговые сети. Часть отраслей по возможности уходит на удаленную работу.
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Власти Москвы поддержат владельцев и арендаторов коммерческих площадей

Моя Москва.онлайнвчера в 11:56

Закрытие торговых центров может в России лишить работы 10 млн человек

Комсомольская правдавчера в 07:50

В Москве бизнес начал массово лишаться своих офисов из-за кризиса

URA.Ru01 апреля в 09:12

Помощь арендаторам: меры антикризисной поддержки

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01 апреля в 08:27

Москва ввела второй пакет антикризисных мер для бизнеса

Глас Народа01 апреля в 04:24
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Общество

Правительство Самарской области определило перечень организаций, которые продолжат работу с 4 по 30 апреля

Напомним, накануне Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к россиянам в связи ситуацией с коронавирусом и сообщил о продлении нерабочего периода в стране до конца апреля.
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Президент России объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля

Глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля.
Злынковская газета Знамя вчера в 10:12
Происшествия

Минздрав опроверг информацию о заражённой коронавирусом женщине в Чите

Информация о заражённой коронавирусом женщине, лежащей в городской больнице №1 Читы, оказалась фейком.
Zabnews.ru 08:27
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек

Общее число инфицированных на территории западного государства достигло 273 тысяч человек.
ТК Звезда 19:17
Кино

Премьеру «Топ Ган: Мэверик» отложили на декабрь из-за коронавируса

Компания Paramount Pictures решила перенести премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.
News.ru 04:07
Общество

Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности

Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
КП - Санкт-Петербург 16:42
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Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс 19:05
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Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод

Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
REGNUM 09:29
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Какие преимущества даст Пекину развертывание своего аналога GPS

Система "Бейдоу" предназначена для предоставления высокоточных услуг глобального позиционирования, а также средств передачи ограниченных объемов данных для коммерческих и военных пользователей.
Газета.Ru 01 апреля в 08:20
Общество

Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру

Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
iReactor 19:55
Авто

«Автостат» выбрал лучшую машину для покупки в кризис

Опрошенные агентством Автостат эксперты рассказали, какие модели машин являются оптимальной покупкой в условиях экономического кризиса.
iReactor вчера в 04:06
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия хотят стабилизации нефтяного рынка

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман желают стабилизации нефтяного рынка, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями американской энергетики в Белом доме, 3 апреля передает Reuters.
ИА Красная Весна 16:41
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах

Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Тарантас Ньюс 13:59
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У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк обратились к поклонникам в день рождения актрисы

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк в день рождения артистки поблагодарили поклонников и друзей за внимание и рассказали о работе врачей, которые занимаются ее лечением.
Rambler News Service 05:12
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Общество

Россия оплатит возвращение белорусов на родину из Индии

Мезенцев отметил, что по итогам переговоров с белорусским внешнеполитическим ведомством и авиаперевозчиком «Белавиа» российские представители «предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск — Дели — Минск».
ИА Красная Весна 18:12
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Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»

Игромания.ру 09:53
Футбол

«Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров

Ранее сообщалось, что футболисты ряда клубов РПЛ согласились на понижение зарплаты на время приостановки чемпионата России из-за коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:38
Футбол

Игроки «Спартака» показал наивысший рост стоимости среди всех игроков РПЛ

Самым прогрессивным игроком российской Премьер-лиги стал Зелимхан Бакаев, который превысил свою предыдущую отметку на 2 млн евро – 10 млн евро в сухом остатке.
Евро-футбол.ру 04:49
Экономика

Приватбанк подал иск в суд Кипра против экс-владельцев на возмещение $5,5 млрд убытков

Украинский Приватбанк подал иск в суд Кипра против бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на возмещение 5,5 миллиарда долларов убытков, нанесенных якобы путем реализации мошеннических схем, сообщила в пятницу пресс-служба финучреждения.
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Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru вчера в 14:55
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Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Наука

Квантовую механику связали со специальной теорией относительности

Физики-теоретики из Варшавского и Оксфордского университетов смогли найти точки соприкосновения специальной теории относительности с квантовой механикой.
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Экономика

Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис

Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
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В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
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Курс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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