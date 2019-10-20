Общество
Buybrand.ruЗакрываются магазины Under Armour в России
Магазины американского бренда спортивной одежды и экипировки Under Armour перестали работать в четырех торговых центрах России, включая два в Москве. Еще три точки закроются в течение недели.
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с чего всё началось
На сайте «Востокинвеста» сказано, что магазины Under Armour открыты в 10 торговых центрах в России – в восьми в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Корреспондент «Ведомостей» обзвонил эти торговые центры.Ведомостивчера в 21:59
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OAnews вчера в 14:49
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Телеканал Санкт-Петербург 14:57
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Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова
Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России
В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.
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В России следует ввести многоженство, поскольку оно может разрешить демографическую проблему страны.
URA.Ru 16:25
Происшествия
Число погибших в ходе беспорядков в Чили возросло до 11
По меньшей мере 11 человек погибли в Чили в ходе беспорядков, продолжающихся в стране с конца прошлой недели.
ТАСС 13:45
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
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Общество
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Газета.Ru вчера в 08:29
Футбол
Давид Луис покинул «Челси» после разговора с Лэмпардом
Защитник сборной Бразилии Давид Луис рассказал, почему покинул «Челси» минувшим летом.
ProstoProSport 16:37
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После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
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В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
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Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма 09:51
Армия и оружие
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В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Кино
Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки
По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.
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Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо
Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Авто
Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в Россию
Российский дистрибьютор японского концерна Mitsubishi Motors заявил о прекращении с ноября поставок в Россию внедорожников Pajero, сообщает "Автовзгляд".
Московский Комсомолец 11:15
Хоккей
Автомобилист — Ак Барс 1:6 (3-й период)
Казанский «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) крупно обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 6:1. Счет уже на пятой минуте игры открыл форвард гостей Олег Ли, для которого эта встреча стала дебютной в составе «Ак Барса».
Inkazan 16:30
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Поклонской отказали в визе в Японию
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Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия 12:26
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога за Bentley
Жителю Новосибирской области начислили транспортный налог за Bentley Bentayga 2016 года в размере 273 тысяч рублей, сообщили в региональном УФНС.
РИА Новости 12:20