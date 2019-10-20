На сайте «Востокинвеста» сказано, что магазины Under Armour открыты в 10 торговых центрах в России – в восьми в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Корреспондент «Ведомостей» обзвонил эти торговые центры.

с чего всё началось

Магазины американского бренда спортивной одежды и экипировки Under Armour перестали работать в четырех торговых центрах России, включая два в Москве. Еще три точки закроются в течение недели.

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