Политика
КоммерсантъЗаксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора
Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно. С такой формулировкой в выборах не сможет принять участие экс-губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко, в конце прошлого года ушедший в отставку.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
«Законодательное собрание на 31-й сессии, которая проходит сегодня под председательством Александра Ведерникова, приняло постановление о проведении досрочных выборов губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.Daily Storm00:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутаты Заксобрания назначили досрочные выборы губернатора Иркутской области
Твой Иркутсквчера в 23:31
Заксобрание назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области на 13 сентября
ИА Альтаирвчера в 23:12
Досрочные выборы губернатора Иркутской области назначены на 13 сентября
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 23:21
Депутаты ЗС Приангарья назначили досрочные выборы главы региона на 13 сентября
IrkutskMediaвчера в 23:24
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 01:34, Ашберн
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов
RT на русском вчера в 16:29
Общество
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста
Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
РБК 01:00
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 485,2 тыс. (8595 за сутки).
РБК 01:16
Энергетика
МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ
Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.
ТАСС 00:18
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 34 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:37
Космос
После исправления ошибки крот InSight снова работает
InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.
AstroNews.ru 08 июня в 09:12
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Космос
Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год
Полит.ру вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым
Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости вчера в 09:12
Авто
Автомобилистов России затронут летом три нововведения
Названы три важных нововведения, которые затронут российских автомобилистов летом.
Автоновости дня 08 июня в 02:04
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Общество
Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали
Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Lenta.ru вчера в 08:16
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
Происшествия
Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова
Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
Газета.Ru вчера в 16:51
Политика
Патрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации.
RT на русском 00:36
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Общество
Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания 08 июня в 10:27
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 08 июня в 19:12
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия вчера в 08:36
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
РИА Новости 00:34
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ 08 июня в 23:25
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30