Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗаксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора

Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно. С такой формулировкой в выборах не сможет принять участие экс-губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко, в конце прошлого года ушедший в отставку.
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с чего всё началось
«Законодательное собрание на 31-й сессии, которая проходит сегодня под председательством Александра Ведерникова, приняло постановление о проведении досрочных выборов губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 года», — говорится
 в сообщении.
Daily Storm00:50

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В Иркутской области назначены досрочные выборы губернатора

Московский Комсомолец00:30

Депутаты Заксобрания назначили досрочные выборы губернатора Иркутской области

Твой Иркутсквчера в 23:31

Заксобрание назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области на 13 сентября

ИА Альтаирвчера в 23:12

Досрочные выборы губернатора Иркутской области назначены на 13 сентября

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 23:21

Заксобрание назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области на 13 сентября

ИрСитивчера в 23:13

Выборы губернатора Иркутской области состоятся 13 сентября

КП - Иркутсквчера в 23:30

Депутаты ЗС Приангарья назначили досрочные выборы главы региона на 13 сентября

IrkutskMediaвчера в 23:24
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Происшествия

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РИА Новости вчера в 14:36
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Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста

Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
РБК 01:00
Общество

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РБК 01:16
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Энергетика

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Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.
ТАСС 00:18
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса

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РИА Новости 00:37
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Космос

После исправления ошибки крот InSight снова работает

InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.
AstroNews.ru 08 июня в 09:12
Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
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Космос

Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год

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Авто

АвтоВАЗ нарастит продажи после ухода из России марки Datsun

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Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
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Авто

Автомобилистов России затронут летом три нововведения

Названы три важных нововведения, которые затронут российских автомобилистов летом.
Автоновости дня 08 июня в 02:04
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Общество

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
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Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
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Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
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Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru вчера в 08:16
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Армия и оружие

Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео

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Происшествия

Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова

Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
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Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе.
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Политика

Патрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации.
RT на русском 00:36
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Общество

Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании

Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 08 июня в 19:12
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия вчера в 08:36
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Происшествия

В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

РИА Новости 00:34
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Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
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Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

АБН 01:24
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

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