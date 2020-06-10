с чего всё началось

Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно. С такой формулировкой в выборах не сможет принять участие экс-губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко, в конце прошлого года ушедший в отставку.

Общество Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.

Энергетика МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка. 1

Общество В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 34 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. 226

Космос После исправления ошибки крот InSight снова работает InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.

Общество В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову. 9

Шоу-бизнес Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым. 88

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 516

Политика Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет. 518

Происшествия Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360. 15

Армия и оружие Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии. 436

Происшествия Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. 41

Общество В США похоронили Джорджа Флойда В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе. 11

Политика Патрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации.

Политика Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 1,4K

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 2,6K