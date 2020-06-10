Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗаксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора

Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно. С такой формулировкой в выборах не сможет принять участие экс-губернатор Иркутской области коммунист Сергей Левченко, в конце прошлого года ушедший в отставку.
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с чего всё началось
«Законодательное собрание на 31-й сессии, которая проходит сегодня под председательством Александра Ведерникова, приняло постановление о проведении досрочных выборов губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 года», — говорится
 в сообщении.
Daily Storm00:50

Подробнее о событии

Юристы и депутаты: Сергей Левченко не станет кандидатом в губернаторы Иркутской области

Байкал2401:30

Депутаты Заксобрания назначили досрочные выборы губернатора Иркутской области

Твой Иркутсквчера в 23:31

Депутаты ЗС Приангарья назначили досрочные выборы главы региона на 13 сентября

IrkutskMediaвчера в 23:24

Досрочные выборы губернатора Иркутской области назначены на 13 сентября

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 23:21

Заксобрание назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области на 13 сентября

ИрСитивчера в 23:13

Заксобрание назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области на 13 сентября

ИА Альтаирвчера в 23:12

В Иркутской области назначены досрочные выборы губернатора

Московский Комсомолец00:30
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Вышел последний выпуск телешоу с Юлией Норкиной

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