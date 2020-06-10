Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗаксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора

За постановление о назначении досрочных выборов на 13 сентября 2020 года проголосовали 17 из 19 депутатов парламента, сообщил председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.
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«Законодательное собрание на 31-й сессии, которая проходит сегодня под председательством Александра Ведерникова, приняло постановление о проведении досрочных выборов губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 года», — говорится
 в сообщении.
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Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора

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