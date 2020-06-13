Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЗакупки Urals американцами помогли России выиграть нефтяную войну

Нефтяные котировки рухнули после распада сделки ОПЕК+. Снижение цен на топливо продолжилось на фоне пандемии COVID-19 и сокращения спроса на природный ресурс. США приняли решение нарастить закупки дешевого сырья, что спасло Россию от последствий нефтяной войны.
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с чего всё началось

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости13 июня в 01:16

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Эксперт по энергетике рассказал, почему США не могут обойтись без российской нефти

Политическая Экспертизавчера в 11:20

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

РИА Новости13 июня в 01:16

Американские санкции против Венесуэлы бумерангом ударили по Вашингтону

iReactor13 июня в 12:50

Эксперт рассказал, как Россия победила в «нефтяной войне» с США и Саудовской Аравией

ФАН13 июня в 11:19

Россия переиграла США в нефтяной войне на венесуэльских санкциях

Экономика сегодня13 июня в 08:17

Эксперты: США помогли России выиграть нефтяную войну без личных интересов

Актуальные Новости13 июня в 06:04

США не только помогли России выиграть «нефтяную войну», но и потеряли в ней

News.ru13 июня в 20:13
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,2K
Происшествия

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

РБК вчера в 17:52
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Игры

На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн

Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
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Общество

Главу Славгорода, арестованного по подозрению во взятке, отстранят от должности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил письмо в городское собрание депутатов города Славгород, где глава города Сергей Горбунов помещен под домашний арест по подозрению во взяточничестве.
ТАСС вчера в 23:35
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru вчера в 13:45
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:02
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Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Происшествия

Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Российская газета вчера в 21:08
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Армия и оружие

В Калининграде развернули «Искандеры» на фоне учений НАТО

Балтийский флот сообщил, что расчеты комплексов "Искандер" провели тренировки на фоне проводимых в Балтике учений НАТО.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
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Политика

Путин допустил создание в России контргиперзвукового вооружения

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
RT на русском вчера в 12:40
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru вчера в 07:40
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Хоккей

Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат 13 июня в 09:32
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Экономика

Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах

Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах Спад туротрасли из-за ограничения на международные перелеты из-за пандемии COVID-19 может сыграть на руку продовольственным ритейлерам, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Здоровье

Инфекционный госпиталь Амурского ГПЗ получил партию медоборудования

Партия медицинского оборудования поступила для медучреждений Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Приамурье, где выявлено более 100 заболевших коронавирусом, а также для больницы Свободного, сообщает правительство региона.
РИА Новости 00:41
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,7K
Общество

В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило тысячу

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1019 пациентов с коронавирусом, 380 человек выздоровели, медицинскую помощь получают 632 пациента с коронавирусом.
REGNUM 13 июня в 12:30
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Армия и оружие

Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину

ТАСС вчера в 21:10
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Авто

На базе Ford Transit сделали кемпер

Компания Leisure Travel Vans представила новый автодом, в основу которого лет американский фургон Ford Transit.
32CARS.ru вчера в 06:54
3
Авто

С 1 июля российских водителей ждёт три нововведения

Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
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Происшествия

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета вчера в 05:19
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Космос

В Arianespace назначили дату запуска ракеты-носителя Vega

Предстоящий запуск станет первым для ракет-носителей Vega в 2020 году.
REGNUM 13 июня в 05:38
Происшествия

В Еврейской автономии градом побило крыши домов

В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru 13 июня в 23:54
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Шоу-бизнес

Познер прокомментировал вероятность раздувания истерии с ДТП Ефремова

REGNUM вчера в 23:36
11
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Интернет

Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi

Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru вчера в 20:23
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19

Сто девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 45 пациентов, скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:18
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Здоровье

Еще 69 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

По информации оперштаба на воскресенье, 14 июня в Алтайском крае еще у 69 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 06:22
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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