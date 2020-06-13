Энергетика
Экономика сегодняЗакупки Urals американцами помогли России выиграть нефтяную войну
Нефтяные котировки рухнули после распада сделки ОПЕК+. Снижение цен на топливо продолжилось на фоне пандемии COVID-19 и сокращения спроса на природный ресурс. США приняли решение нарастить закупки дешевого сырья, что спасло Россию от последствий нефтяной войны.
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с чего всё началось
Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.РИА Новости13 июня в 01:16
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Эксперт по энергетике рассказал, почему США не могут обойтись без российской нефти
Политическая Экспертизавчера в 11:20
Эксперты: США помогли России выиграть нефтяную войну без личных интересов
Актуальные Новости13 июня в 06:04
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Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
РБК вчера в 17:52
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
Общество
Главу Славгорода, арестованного по подозрению во взятке, отстранят от должности
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил письмо в городское собрание депутатов города Славгород, где глава города Сергей Горбунов помещен под домашний арест по подозрению во взяточничестве.
ТАСС вчера в 23:35
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:02
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Российская газета вчера в 21:08
Армия и оружие
В Калининграде развернули «Искандеры» на фоне учений НАТО
Балтийский флот сообщил, что расчеты комплексов "Искандер" провели тренировки на фоне проводимых в Балтике учений НАТО.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Политика
Путин допустил создание в России контргиперзвукового вооружения
Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
RT на русском вчера в 12:40
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
BFM.ru вчера в 07:40
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат 13 июня в 09:32
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Экономика
Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах
Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах Спад туротрасли из-за ограничения на международные перелеты из-за пандемии COVID-19 может сыграть на руку продовольственным ритейлерам, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Здоровье
Инфекционный госпиталь Амурского ГПЗ получил партию медоборудования
Партия медицинского оборудования поступила для медучреждений Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Приамурье, где выявлено более 100 заболевших коронавирусом, а также для больницы Свободного, сообщает правительство региона.
РИА Новости 00:41
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило тысячу
Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1019 пациентов с коронавирусом, 380 человек выздоровели, медицинскую помощь получают 632 пациента с коронавирусом.
REGNUM 13 июня в 12:30
Армия и оружие
Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину
ТАСС вчера в 21:10
Авто
На базе Ford Transit сделали кемпер
Компания Leisure Travel Vans представила новый автодом, в основу которого лет американский фургон Ford Transit.
32CARS.ru вчера в 06:54
Авто
С 1 июля российских водителей ждёт три нововведения
Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета вчера в 05:19
Космос
В Arianespace назначили дату запуска ракеты-носителя Vega
Предстоящий запуск станет первым для ракет-носителей Vega в 2020 году.
REGNUM 13 июня в 05:38
Происшествия
В Еврейской автономии градом побило крыши домов
В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru 13 июня в 23:54
Шоу-бизнес
Познер прокомментировал вероятность раздувания истерии с ДТП Ефремова
REGNUM вчера в 23:36
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Интернет
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru вчера в 20:23
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19
Сто девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 45 пациентов, скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:18
Здоровье
Еще 69 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 14 июня в Алтайском крае еще у 69 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 06:22
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09