Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.

с чего всё началось

Нефтяные котировки рухнули после распада сделки ОПЕК+. Снижение цен на топливо продолжилось на фоне пандемии COVID-19 и сокращения спроса на природный ресурс. США приняли решение нарастить закупки дешевого сырья, что спасло Россию от последствий нефтяной войны.

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