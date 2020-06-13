Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЗакупки Urals американцами помогли России выиграть нефтяную войну

Нефтяные котировки рухнули после распада сделки ОПЕК+. Снижение цен на топливо продолжилось на фоне пандемии COVID-19 и сокращения спроса на природный ресурс. США приняли решение нарастить закупки дешевого сырья, что спасло Россию от последствий нефтяной войны.
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с чего всё началось

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости01:16

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США резко нарастили закупки российской нефти — комментарий журналиста

ИА Красная Весна11:57

Эксперт рассказал, как Россия победила в «нефтяной войне» с США и Саудовской Аравией

ФАН11:19

США помогли России выйти победителем из нефтяной войны

iReactor03:33

Россия переиграла США в нефтяной войне на венесуэльских санкциях

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Эксперты: США помогли России выиграть нефтяную войну без личных интересов

Актуальные Новости06:04

Россия выиграла нефтяную войну благодаря крупным поставкам Urals в США

Политическая Экспертиза07:30

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

РИА Новости01:16
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Общество

Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
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Политика

Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула

Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru 10:12
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Футбол

Новый тренер «Локомотива» прибыл в расположение команды

Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прибыл на базу команды в Баковке, сообщается на странице команды в Twitter.
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Экономика

В Госдуме предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает возвращение работающим пенсионерам индексации пенсий с 1 июля 2020 года.
РБК 13:37
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Происшествия

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Kursk.com 12:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин порадовал поклонников летним снимком с Лизой и Гарри

Известный юморист Максим Галкин не перестает радовать фолловеров своего микроблога новыми фотографиями и видео-роликами, на которых запечатлены его дети – Лиза и Гарри.
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Звезда «Дома-2» Саша Черно показала их с Иосифом Оганесяном квартиру

Вокруг ТВ вчера в 01:28
Происшествия

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
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Общество

Германия добилась «квантового скачка» в развитии экологичного водорода

Питер Алтмайер, министр экономики Германии, назвал предложенное развитие водородной энергетики «квантовым скачком», который может сделать Германию лидером в сфере водородных технологий.
Плюс один +1 11 июня в 11:24
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Происшествия

Михаил Ефремов выступил с видеообращением

Культуромания 03:45
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Финансы

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 11 июня в 10:16
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Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
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Фигурное катание

Тренер Медведевой войдет в команду Кихиры

Газета.Ru 05:22
Общество

Российские пенсионеры получат единовременную выплату

Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru вчера в 00:27
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
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Общество

Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Российскому певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в социальных сетях видео о десантниках и удалить его со всех площадок.
Известия 11:23
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
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Культура

Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом

В седьмом сезоне, который, как заявила Кошмал, является последним, всего будет 12 серий.
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Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
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Происшествия

Любовь Аркус сообщила об избиении сотрудницы центра реабилитации

В Санкт-Петербурге мужчина избил сотрудницу центра «Антон тут рядом», который занимается реабилитацией людей с аутизмом.
РБК 12:15
Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Путешествия

Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
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Происшествия

На Уралмаше во время пандемии устроили шумную вечеринку с участием екатеринбургских диджеев

В субботу, 13 июня, в Instagram-аккаунте одного из популярных городских ресторанов появилась афиша о большом open air с участием «лучших диджеев Екатеринбурга».
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Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Армия и оружие

США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски

В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски.
Evo-rus.com 11 июня в 02:30
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Политика

Сообщения о вспышке коронавируса в офисе Зеленского прокомментировали

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского и в Управлении государственной охраны зафиксировали вспышку коронавируса.
Lenta.ru 13:08
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