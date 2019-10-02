Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSport«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3

«Ливерпуль» победил «Зальцбург» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Садио Мане, Энди Робертсон и Мохамед Салах, оформивший дубль.
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Сбербанк подтвердил, что данные по учетным записям кредитных карт попали в интернет – речь идет о 200 клиентов.
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