Лига чемпионов
Советский спорт«Зальцбург» отыграл три мяча, но уступил «Ливерпулю»
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль дома нанес поражение Зальцбургу 4:3. К 36-й минуте хозяева вели 3:0, но к исходу первого часа Зальцбург сумел сравнять счет. Победный мяч на 69-й минуте забил Мохамед Салах.
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