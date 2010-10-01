Лига чемпионов
Bobsoccer«Зальцбург» забил 5 мячей в ворота «Генка» за один тайм
Бельгийский "Генк" сумел ответить лишь одним мячом Джона Лукуми уже при счете 3:0. Также после первого тайма "Аякс" выигрывает у "Лилля" в Голландии, единственный гол в матче забил бывший футболист "Спартака" Квинси Промес.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:15, Вашингтон
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