Лига чемпионов

BobsoccerBobsoccer«Зальцбург» забил 5 мячей в ворота «Генка» за один тайм

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Бельгийский "Генк" сумел ответить лишь одним мячом Джона Лукуми уже при счете 3:0. Также после первого тайма "Аякс" выигрывает у "Лилля" в Голландии, единственный гол в матче забил бывший футболист "Спартака" Квинси Промес.
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«Зальцбург» забил 5 мячей в ворота «Генка» за один тайм

Bobsoccer15:55

«Зальцбург» за тайм забил «Генку» пять голов, Халанд оформил первый хет-трик группового этапа Лиги чемпионов

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