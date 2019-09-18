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ЧемпионатЧемпионат«Ред Булл Зальцбург» разгромил «Генк», забив шесть голов

На 40-й минуте разрыв в счёте сократил Джон Лукуми. В концовке первого тайма «быки» забили ещё два мяча усилиями Холанна и Собослаи. В начале 2-го тайма Самата забил второй мяч «Генка», но затем Ульмер отправил в ворота гостей шестой гол.
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«Ред Булл Зальцбург» разгромил «Генк», Холанн оформил хет-трик

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