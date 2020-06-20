Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены. Об этом РБК рассказал источник, близкий к окружению бывшего главы государства. Представитель экс-президента Виктор Согомонян подтвердил РБК эту информацию.

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Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.

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