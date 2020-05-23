Правоохранители задержали мужчину, захватившего офис "Альфа-банка" в центре Москвы, передает ТАСС. Это подтвердили в столичном ГУ МВД.

Захватчик банка в Москве задержан в результате штурма

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