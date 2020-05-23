Происшествия
Москва 24Захватчик банка в Москве задержан в результате штурма
Правоохранители задержали мужчину, захватившего офис "Альфа-банка" в центре Москвы, передает ТАСС. Это подтвердили в столичном ГУ МВД.
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Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Футбол
У футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге
Первый из серии фрегатов "Адмирал Касатонов" пока проходит испытания. Четвертый корабль "Адмирал Исаков" находится в стадии строительства.
Политическая Экспертиза вчера в 16:12
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ 21 мая в 21:36
Здоровье
В Петербурге умерла заболевшая коронавирусом завотделением больницы
В Петербурге умерла заболевшая коронавирусом заведующая кардиологическим отделением 26-й горбольницы Галина Литвинова.
РЕН ТВ 12:02
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Авто
Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей
В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать.
Pnzdrive 01:55
Происшествия
На Украине открыли дело по факту нападения на офис политической партии
RT на русском 11:08
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль вчера в 07:15
Наука
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Футбол
Игуаин: «Трудно отказать, когда тебя зовёт „Барселона“ и Месси»
Не хотел бы оказаться на месте Лаутаро Мартинеса прямо сейчас.
Евро-футбол.ру 11:47
Армия и оружие
Бомбардировщик B-1 Lancer пролетел над Охотским морем после решения США выйти из ДОН
Американский бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer замечен во время полета над Охотским морем.
Актуальные Новости 12:11
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
Поребрик.Медиа 11:38
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической.
Моя Москва.онлайн 06:01
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия 02:50
Происшествия
В Химках взорвали банкомат Сбербанка
Полиция возбудила уголовное дело после взрыва банкомата в Химках неизвестными, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
РБК 07:53
Футбол
Тульский «Арсенал» планирует тренироваться в Московской области
Напомним, «Арсенал» готовится к возобновлению чемпионата Российской премьер-лиги, которое запланировано на 21 июня.
Тульские новости 02:00
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром в частном доме в деревне Тараканово Угличского района, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
Интерфакс 11:17