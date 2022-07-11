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Зам Мишустина дал подчиненным дедлайн по замене западного ПО в РФ

«Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд рублей на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений», – сказал Дмитрий Чернышенко.
ФедералПресс
В России примут меры для импортозамещения в IT-отрасли, в том числе для развития радиоэлектроники, которая является фундаментом цифровизации экономики.
URA.Ru
Объем вложений по каждому проекту составит порядка 80%.
Глас Народа
Предполагается, что разработку вендоры начнут в октябре.
ФедералПресс

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В российских центрах компетенций заменят зарубежные ПО
AMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и Консалтинга04:57
В России создали центры по замещению импортных цифровых продуктов
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