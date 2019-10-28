Общество
EastRussiaЗамбия заморозила контракт на поставку SSJ 100
Контракт на поставку Замбии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в VIP-версии, который производят в Комсомольске-на-Амуре, заморозили.
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Общество
«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи.
Политика
Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов
Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Политика
Член Конгресса США ушла в отставку из-за секс-скандала
Член Палаты представителей американского Конгресса Кэти Хилл заявила о решении уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальной связи со своими сотрудниками.
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Футбол
Семак: Лунев не играет за «Зенит» из-за хронической травмы
Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не попадает в стартовый состав из-за травмы.
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
Экономика
Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку
Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.
Происшествия
В центре охваченного протестами Сантьяго загорелось несколько зданий
Несколько зданий загорелись в центре столицы Чили, где с начала октября проходят массовые акции протеста, передает телеканал «24 Horas».
Кино
Новая «Малефисента» возглавила российский прокат в выходные
Картина «Малефисента: Владычица тьмы» вновь стала лидером проката в России в прошедшие выходные. Фильм заработал 443,4 миллиона рублей.
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Общество
Microsoft сообщила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Корпорация Microsoft сообщила об атаках хакеров из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) на антидопинговые организации и спортивные организации по всему миру.
Гаджеты
Apple представила новые наушники AirPods Pro
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Происшествия
Неизвестный атаковал мечеть во Франции
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Происшествия
Экс-мэру Владивостока следствие подгоняет автобусы
Всего, по данным следствия, за ремонт автобусов аффилированной компании было перечислено 54 млн руб. По мнению СКР, таким образом бюджету Владивостока был причинен материальный ущерб, при этом были нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с муниципального рынка транспортных услуг.
Здоровье
В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни
Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
Общество
Россиян продолжают наказывать за критику властей в интернете
Против политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост в Telegram-канале.
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.