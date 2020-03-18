Политика
ТАССЗамдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве. Максименко занимал должность заместителя директора службы с 2016 года.
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Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.
Здоровье
Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Медицинские специалисты НИИ гриппа сделали прогнозы о времени развития и окончания эпидемии коронавируса на территории Российской Федерации.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Германии возросло на 36% за сутки
В Германии число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 возросло за сутки на 36%.
Общество
«Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес
Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»
После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.
Финансы
Курс евро на рынке Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21.32 мск курс доллара на рынке Forex составлял 88,725 рубля, евро — 90,1 рубля.
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Политика
Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
Культура
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатные подписки
Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса.
Технологии
Вышла первая публичная версия расширений Ray Tracing для API Vulkan
Выпуск Khronos Group новой версии API Vulkan, которая обеспечивает работу трассировки лучей на всех видеокартах, позволит отобрать эксклюзив на использование Ray Tracing у обладателей связки карта Nvidia и ОС Windows 10 со специализированным DirectX.
Общество
США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира
США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Футбол
Девушка Роналду нарушила карантин, тифози «Ювентуса» возмущены
Общество
Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса
Российские суды из-за коронавируса приостанавливают рассмотрение дел за исключением безотлагательных.
Общество
Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Общество
В Черногории сообщили о начале эвакуации россиян
Накануне российское посольство сообщило, что постоянно поддерживает контакт с властями Черногории для ускорения процесса эвакуации российских туристов, которые оказались фактически заперты в стране.
Общество
РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией
РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
Президент Белоруссии отрицает, что на переговорах речь шла о создании наднациональных органов.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Здоровье
Найдено лечение наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом
Общество
Институт Роберта Коха прогнозирует два года пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться на два года, то затухая в каких-то странах, то вновь накатывая "волнами".
Общество
Spiegel назвал возможный очаг распространения коронавируса в Европе
По мнению специалистов из Германии, значительная часть европейских туристов могла заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Футбол
Глава Ла Лиги: европейские чемпионаты могут возобновиться в мае
Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас ожидает, что ведущие европейские футбольные чемпионаты, прерванные из-за коронавируса, возобновятся к середине мая, а клубный сезон может быть завершен после решения о переносе чемпионата Европы.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.