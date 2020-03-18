Политика

ТАССТАССЗамдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве. Максименко занимал должность заместителя директора службы с 2016 года.
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Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

ТАСС07:20

Валерий Максименко освобождён от должности замдиректора ФСИН

Говорит Москва07:20

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Коммерсантъ07:29

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