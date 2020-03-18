Политика
ТАССЗамдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве. Максименко занимал должность заместителя директора службы с 2016 года.
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Общество
Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта
Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Политика
Заболевший коронавирусом депутат рады ответил на обвинения Зеленского
Заразившийся коронавирусом депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что не приходил в парламент и не голосовал, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве.
Наука
В Оксфорде разработали тест на наличие нового коронавируса
Ученые из Оксфордского университета разработали тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, дающий результат уже через 30 минут, сообщает TechCrunch.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество
Путин заявил о необходимости укреплять средний класс
Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Экономика
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30%
Поставки нефти из России в Китай в январе 2020 года упали почти на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года в денежном выражении.
Здоровье
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Гаджеты
Представлен первый в мире телевизор с двумя экранами и разрешением 8K
Представлен первый в мире телевизор с двумя экранами и разрешением 8K. Создала его компания Hisense и будет продавать по высокой цене.
Кино
Премьеру «Черной вдовы» отложили из-за коронавируса
Кроме «Черной вдовы» в мае 2020 года на большие экраны должен был выйти боевик «Форсаж 9». Компания Universal отложила его премьеру на год, в США фильм покажут лишь 1 апреля 2021 года, уточняет REGNUM.
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Игры
Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»
Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Спорт
Nightdive Studios работает над ремастером боевика Shadow Man
В 1999 году студия Acclaim выпустила на Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast и PC приключенческий боевик от третьего лица Shadow Man.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Спорт
МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио
МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $26 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.
Экономика
Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику
Многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть и распространения нового типа коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании коллегии Федерального казначейства.
Политика
Путин назвал смешными попытки поставить под сомнение выбор крымчан
Президент РФ Владимир Путин считает нелепыми и смешными попытки поставить под сомнение выбор жителей Крыма в пользу воссоединения с Россией.
Кино
В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»
Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Армия и оружие
Космические силы США получили глушилку спутников
Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.