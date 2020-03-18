Политика

ТАССТАССЗамдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве. Максименко занимал должность заместителя директора службы с 2016 года.
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Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

ТАСС07:20

Валерий Максименко освобождён от должности замдиректора ФСИН

Говорит Москва07:20

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Коммерсантъ07:29

Путин освободил замглавы ФСИН Максименко от должности

Московский Комсомолец07:19

Замглавы ФСИН Максименко освободили от должности

РИА Новости07:06

Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН

РБК08:55

Путин уволил замглавы ФСИН: тот говорил, что ему стыдно за коллег

БИЗНЕС Online07:21
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
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Замглавы МЧС Татарстана арестован по подозрению в мошенничестве

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Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»

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Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Стоимость нефти Brent поднялась выше $26 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.
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Силуанов оценил влияние коронавируса на экономику

Многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть и распространения нового типа коронавируса, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании коллегии Федерального казначейства.
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Путин назвал смешными попытки поставить под сомнение выбор крымчан

Президент РФ Владимир Путин считает нелепыми и смешными попытки поставить под сомнение выбор жителей Крыма в пользу воссоединения с Россией.
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Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

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В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

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Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса

Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
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