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Замдиректора Каховской ГЭС Зеленский заявил об отключении турбины из-за обстрела ВСУ

Обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины могут привести к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС, заявил замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский.
РИА Новости
Зеленский предупредил, что при проблемах с плотиной Каховской ГЭС могут возникнуть большие неприятности на Запорожской АЭС.
Комсомольская правда
12 августа пророссийские власти Запорожской области Украины заявили о намерении законсервировать ЗАЭС из-за частых обстрелов станции.
Коммерсантъ
В пятницу, 12 августа сообщалось о том, что ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из ракетных систем залпового огня HIMARS.
ТК Звезда

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Мощность Каховской ГЭС снижена после украинских ракетных ударов
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