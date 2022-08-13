Присоединившись к антироссийским санкциям ЕС, Швейцария утратила свой легендарный нейтралитет, заявила в интервью газете Tribune de Genève депутат парламента и заместитель председателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю.
Коронавирус встраивается в общую структуру ОРВИ и будет доминировать в предстоящем эпидемиологическом сезоне вместе с гриппом над другими инфекциями, заявила завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова.