Финансы
REGNUMЗамедление инфляции опять заставит Центробанк снизить ключевую ставку
Замедление инфляции в январе становится ежегодным и у Центробанка не будет другого выхода кроме как снижать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъ07 февраля в 14:58
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В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля
ТАСС07 февраля в 08:53
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Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Происшествия
Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в Коми
Недолет мог стать причиной жесткой посадки самолета Utair в аэропорту Усинска в Республике Коми.
Энергетика
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Армия и оружие
Американских военных обстреляли в Афганистане
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Политика
Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине
Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
Футбол
«Рубин» разгромил юрмальский «Спартак» в Турции, Бакаев оформил дубль
Футболисты казанского "Рубина" одержали крупную победу над юрмальским "Спартаком" в заключительном товарищеском матче на втором тренировочном сборе в Турции.
Происшествия
В крупном ДТП под Воронежем пострадали граждане Украины
Граждане Украины оказались в числе пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области, произошедшем в ночь на 8 февраля, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Здоровье
Установлена связь между весом младенца и его выносливостью в будущем
Ученые выяснили, что каждые дополнительные 450 граммов веса младенца снижают риск ранней смерти на 13%.
Армия и оружие
ЛНР опасается провокаций Киева перед встречей контактной группы
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков перед заседанием контактной группы в Минске, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Происшествия
ТАСС: депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В Татарстане при крушении вертолета под Казанью погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Об этом ТАСС сообщил источник в Госдуме.
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч
По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Футбол
«Эспаньол» обыграл «Мальорку» в матче чемпионата Испании по футболу
Футболисты "Эспаньола" обыграли "Мальорку" в матче 23-го тура чемпионата Испании и поднялись с последнего места в турнирной таблице.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Авто
Обновлённый Lada Largus отправили на зимние тесты в Якутию
Официальная премьера обновленного фургона и пассажирского универсала ожидается в рамках Московского автосалона в августе.
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30
Футбол
Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»
В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Кино
Российская школьница экранизирует рассказ Стивена Кинга
Технологии
Пользователям Windows 7 система не дает выключить компьютер
Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Биатлон
Поршнева стала пятой в масс-старте на Кубке IBU в Италии
Российская биатлонистка Анастасия Поршнева финишировала на пятой позиции по итогам масс-старта в рамках этапа Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло.
Футбол
СМИ назвали технического спонсора «Локомотива» на следующий сезон
Как сообщает Sport24, новым техническим спонсором железнодорожников с сезона-2020/21 станет компания Adidas, которая уже была экипировщиком красно-зелёных в 1989 и 1993 годах, а также в периоды с 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й.
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Космос
Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры
Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.
Гаджеты
Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний
После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Происшествия
Ингуш зарезал «опозорившую» семью 33-летнюю сестру
Общество
В России впервые посчитают белых медведей
В России впервые проведут полный учет численности белых медведей, сообщается на сайте Минприроды России.