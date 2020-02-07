Финансы

REGNUMREGNUMЗамедление инфляции опять заставит Центробанк снизить ключевую ставку

Замедление инфляции в январе становится ежегодным и у Центробанка не будет другого выхода кроме как снижать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъ07 февраля в 14:58

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Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 10:24

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SIA.ru07 февраля в 13:03

Китайский «черный лебедь» не сбил голубиного настроя Банка России

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Снижение ключевой ставки ЦБ сделает ипотеку более доступной

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В Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Газета.Ru07 февраля в 07:30

ЦБ отмечает высокую вероятность снижения ставки на ближайших заседаниях

Finam.Ru07 февраля в 08:20
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Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Происшествия

Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в Коми

Недолет мог стать причиной жесткой посадки самолета Utair в аэропорту Усинска в Республике Коми.
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Политика

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Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
RT на русском 07:21
Армия и оружие

Американских военных обстреляли в Афганистане

Известия вчера в 16:04
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Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Политика

Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине

Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 14:32
Футбол

«Рубин» разгромил юрмальский «Спартак» в Турции, Бакаев оформил дубль

Футболисты казанского "Рубина" одержали крупную победу над юрмальским "Спартаком" в заключительном товарищеском матче на втором тренировочном сборе в Турции.
РИА Новости 06:24
Происшествия

В крупном ДТП под Воронежем пострадали граждане Украины

Граждане Украины оказались в числе пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области, произошедшем в ночь на 8 февраля, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 03:09
Здоровье

Установлена связь между весом младенца и его выносливостью в будущем

Ученые выяснили, что каждые дополнительные 450 граммов веса младенца снижают риск ранней смерти на 13%.
Телеканал 360° 04:06
Армия и оружие

ЛНР опасается провокаций Киева перед встречей контактной группы

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков перед заседанием контактной группы в Минске, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 06:32
Происшествия

ТАСС: депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В Татарстане при крушении вертолета под Казанью погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Об этом ТАСС сообщил источник в Госдуме.
Вести Татарстан 07 февраля в 10:59
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $10 тысяч

По состоянию на 15:27 мск биткоин подорожал до $10,110.
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Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
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Футбол

«Эспаньол» обыграл «Мальорку» в матче чемпионата Испании по футболу

Футболисты "Эспаньола" обыграли "Мальорку" в матче 23-го тура чемпионата Испании и поднялись с последнего места в турнирной таблице.
РИА Новости 08:09
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Авто

Обновлённый Lada Largus отправили на зимние тесты в Якутию

Официальная премьера обновленного фургона и пассажирского универсала ожидается в рамках Московского автосалона в августе.
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Происшествия

Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30

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Футбол

Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»

В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
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Происшествия

Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
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Кино

Российская школьница экранизирует рассказ Стивена Кинга

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Технологии

Пользователям Windows 7 система не дает выключить компьютер

Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Astera 05:38
Биатлон

Поршнева стала пятой в масс-старте на Кубке IBU в Италии

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева финишировала на пятой позиции по итогам масс-старта в рамках этапа Кубка IBU в итальянском Мартелль-Валь-Мартелло.
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Футбол

СМИ назвали технического спонсора «Локомотива» на следующий сезон

Как сообщает Sport24, новым техническим спонсором железнодорожников с сезона-2020/21 станет компания Adidas, которая уже была экипировщиком красно-зелёных в 1989 и 1993 годах, а также в периоды с 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й.
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В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
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Космос

Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры

Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.
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Гаджеты

Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний

После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Вечерний курьер вчера в 02:42
Происшествия

Ингуш зарезал «опозорившую» семью 33-летнюю сестру

Газета.Ru вчера в 15:23
Общество

В России впервые посчитают белых медведей

В России впервые проведут полный учет численности белых медведей, сообщается на сайте Минприроды России.
Коммерсантъ 06:50
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