Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЦБ снизил ключевую ставку до 6%

В декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года. Тогда Запад ввел санкции против России из-за событий на Украине, а ключевую ставку повысили с 5,5% до 7%.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъ07 февраля в 14:58

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Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку

РИА Новости07 февраля в 15:16

Райффайзенбанк меняет ставки по накопительным счетам с 18 февраля 2020 года

SIA.ru07 февраля в 13:03

В Совфеде спрогнозировали дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

Газета.Ru07 февраля в 07:30

Китайский «черный лебедь» не сбил голубиного настроя Банка России

ПРАЙМ07 февраля в 12:45

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 10:24

Эксперты считают, что ЦБ весной может продолжить снижение ключевой ставки

ТАСС07 февраля в 12:56

ЦБ отмечает высокую вероятность снижения ставки на ближайших заседаниях

Finam.Ru07 февраля в 08:20
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Роналду установил рекорд Серии А, а его «Ювентус» проиграл «Вероне»

В 23-м туре Серии А крепкий середняк «Верона» играла против лидера чемпионата Италии, «Ювентуса».
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Общество

В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP

Власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP).
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Культура

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин.
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В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
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В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Происшествия

В крупном ДТП под Воронежем пострадали граждане Украины

Граждане Украины оказались в числе пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области, произошедшем в ночь на 8 февраля, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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Политика

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В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

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Скончался композитор Сергей Слонимский

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Политолог рассказал, будет ли Польша вторгаться в Украину ради Волыни

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Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в Коми

Недолет мог стать причиной жесткой посадки самолета Utair в аэропорту Усинска в Республике Коми.
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Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
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Шоу-бизнес

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Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
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Политика

Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
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В Сочи загорелась общеобразовательная школа

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Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux

Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
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Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
ТАСС 07 февраля в 13:45
Общество

Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии

Российская газета 08:11
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