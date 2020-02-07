Финансы
РИА НовостиЦБ снизил ключевую ставку до 6%
В декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года. Тогда Запад ввел санкции против России из-за событий на Украине, а ключевую ставку повысили с 5,5% до 7%.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъ07 февраля в 14:58
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Власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP).
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Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
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Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин.
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Скончался композитор Сергей Слонимский
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В Сочи загорелась общеобразовательная школа
Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, эвакуации не потребовалось, потому что в выходной день в школе никого не было.
Общество
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Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
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