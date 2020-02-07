с чего всё началось

В декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года. Тогда Запад ввел санкции против России из-за событий на Украине, а ключевую ставку повысили с 5,5% до 7%.

Происшествия В крупном ДТП под Воронежем пострадали граждане Украины Граждане Украины оказались в числе пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области, произошедшем в ночь на 8 февраля, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Спорт Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией Позже в Instagram тренера гимнастки появилось видео, на котором Солдатова заверила, что об этом не может быть и речи, а в больнице она оказалась из-за бытового пореза.

Происшествия СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.

Происшествия В Сочи загорелась общеобразовательная школа Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, эвакуации не потребовалось, потому что в выходной день в школе никого не было.