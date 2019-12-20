Экономика
ВедомостиЗаместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Культура
Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
Политика
Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
Политика
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei
Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
Спорт
Исинбаева воздержалась при голосовании совета РУСАДА по санкциям ВАДА
Происшествия
Отец предполагаемого стрелка с Лубянки прокомментировал инцидент
Отец названного СМИ стрелка, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке, Фатих Манюров прокомментировал инцидент.
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Космос
В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner
Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
Общество
Акционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре управления
Акционеры «Яндекса» проголосовали за изменение структуры корпоративного управления компанией, предложенное ее советом директоров, говорится в сообщении «Яндекса».
Происшествия
На Кубани за взятку задержаны три следователя
ФСБ задержала трех следователей полиции на Кубани при получении взятки.
Политика
Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях
Наука
Каждый пятый человек на Земле заражен опасными червями
Следы заражения круглыми паразитическими червями нашли у каждого пятого человека на Земле.
Экономика
Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO
Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
Общество
В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи
МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Общество
С 1 января водителей обяжут наносить на авто новую маркировку
В самом начале следующего года в России вступает новое требование к идентификационным номерам авто – если они проржавели, водителя обязывают наносить на автомобиль специальную полицейскую маркировку.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Футбол
Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
Политика
На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
Экономика
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Авто
Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины
В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые снялись с сыном для журнала
Вместе с годовалым сыном Мишей, которого родители называют Майклом, звёздная пара снялась для известного журнала.