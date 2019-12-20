Экономика

ВедомостиВедомостиЗаместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной новогодней встрече с журналистами.
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Зампред ЦБ Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора

ТАСС11:01

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Зампред ЦБ Поздышев переходит в Фонд консолидации банковского сектора

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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