Экономика

ВедомостиВедомостиЗаместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Поздышев заявил, что в новой должности будет подчиняться напрямую Набиуллиной. Он покинет совет директоров ЦБ, добавил представитель регулятора. Последние восемь лет были полны "тяжелой, но очень интересной работы", сказал Поздышев.
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Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Российская газета10:00

Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Ведомости12:29

Зампред ЦБ Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора

ТАСС11:01

Куратор санаций банков уходит из ЦБ

РБК15:13

Куратор санации крупнейших частных банков покинет ЦБ

Forbes09:30

Зампред ЦБ Поздышев переходит в Фонд консолидации банковского сектора

Коммерсантъ09:30

Зампред ЦБ РФ Поздышев с нового года покинет свой пост

ПРАЙМ08:52
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Религия

Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
РБК 07:25
Футбол

Скончался экс-вратарь сборной СССР Юрий Пшеничников

Напомним, Пшеничников играл в составе ЦСКА с 1968 по 1971 год. С клубом он завоевал титул чемпиона СССР и приз «Вратарь года».
Свободная Пресса 18:28
Игры

Новый тизер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — выход в 2020 году

Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group и Lucasfilm анонсировали новую LEGO-игру по мотивам «Звёздных войн» — проект получил название LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
3DNews 13:03
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

ТАСС 03:42
Происшествия

Три человека получили ранения при стрельбе в Торонто

Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля в Торонто.
РЕН ТВ 17:52
Экономика

В России вырастут розничные цены на водку и коньяк

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Ведомости 14:22
Политика

Путин заявил о невыполнении союзного договора Беларуси и России

Евразия.Эксперт 07:49
Политика

Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Газета.Ru 16:21
Политика

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Шоу-бизнес

Пригожин оценил попытки сестры повторить успех Жанны Фриске

По словам продюсера, Наталья не сможет повторить успех Жанны, несмотря на внешнее сходство с сестрой и эксперименты с образом.
ТВ Центр 00:26
Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Вести.Ru вчера в 12:24
Общество

В Epic Games Store стартовала акция с раздачей 12 бесплатных игр

CyberSport.ru вчера в 22:54
Кино

Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года

Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
Piter.tv вчера в 09:29
Футбол

«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»

Сообщается, что 24-летним колумбийцем интересуется "Спартак". Если верить слухам, то летом на форварда претендовало московское "Динамо".
Soccer.ru 12:01
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Общество

Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные

Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Вести-Томск 06:40
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Беременная Эшли Грэм позировала обнаженной

Модель показала фолловерам бэкстейдж Уже в грядущем январе у 32-летней Эшли Грэм и видеооператора Джастина Эрвина должен родиться ребенок.
WomanHit.ru 09:05
Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru 13:57
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы 12:30
Интернет

В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook

В сеть утекли данные свыше 267 млн пользователей соцсети Facebook. Об этом сообщила Британская исследовательская компания Comparitech.
Известия 09:38
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:09
Общество

В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля

В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.
РБК 18 декабря в 10:29
Армия и оружие

Что немцу хорошо: каким будет новый бундесвер

Не улучшало положения дел ежегодное снижение оборонного бюджета и зависимое положение бундесвера по отношению к другим странам НАТО.
Известия вчера в 16:02
Происшествия

Станции московского метро проверяют после анонимных угроз

Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Вести.Ru 10:47
Политика

В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
РИА Новости 08:43
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Evo-rus.com вчера в 01:53
Игры

Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть

Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Игромания.ру 18:18
Наука

Найден самый древний на планете ископаемый лес

В США найдены остатки леса, которые на пять миллионов лет старше самого древнего из известных ранее.
МедиаПоток 04:18
Футбол

Гол в ворота «Зенита» признан лучшим в групповом этапе ЛЧ

УЕФА подвел итоги голосования за лучшие голы группового этапа Лиги чемпионов.
АБН 11:45
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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