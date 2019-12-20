Экономика
ВедомостиЗаместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Поздышев заявил, что в новой должности будет подчиняться напрямую Набиуллиной. Он покинет совет директоров ЦБ, добавил представитель регулятора. Последние восемь лет были полны "тяжелой, но очень интересной работы", сказал Поздышев.
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Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Футбол
Скончался экс-вратарь сборной СССР Юрий Пшеничников
Напомним, Пшеничников играл в составе ЦСКА с 1968 по 1971 год. С клубом он завоевал титул чемпиона СССР и приз «Вратарь года».
Игры
Новый тизер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — выход в 2020 году
Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group и Lucasfilm анонсировали новую LEGO-игру по мотивам «Звёздных войн» — проект получил название LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
Происшествия
Три человека получили ранения при стрельбе в Торонто
Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля в Торонто.
Экономика
В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Политика
Путин заявил о невыполнении союзного договора Беларуси и России
Политика
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта, которые предложили продлить на год предоставление трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии.
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Пригожин оценил попытки сестры повторить успех Жанны Фриске
По словам продюсера, Наталья не сможет повторить успех Жанны, несмотря на внешнее сходство с сестрой и эксперименты с образом.
Происшествия
Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Общество
В Epic Games Store стартовала акция с раздачей 12 бесплатных игр
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
Футбол
«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Сообщается, что 24-летним колумбийцем интересуется "Спартак". Если верить слухам, то летом на форварда претендовало московское "Динамо".
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Шоу-бизнес
Беременная Эшли Грэм позировала обнаженной
Модель показала фолловерам бэкстейдж Уже в грядущем январе у 32-летней Эшли Грэм и видеооператора Джастина Эрвина должен родиться ребенок.
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Интернет
В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook
В сеть утекли данные свыше 267 млн пользователей соцсети Facebook. Об этом сообщила Британская исследовательская компания Comparitech.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Общество
В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля
В аэропорту Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля, сообщили РБК в пресс-службе посольства страны в Москве.
Армия и оружие
Что немцу хорошо: каким будет новый бундесвер
Не улучшало положения дел ежегодное снижение оборонного бюджета и зависимое положение бундесвера по отношению к другим странам НАТО.
Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Игры
Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть
Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Наука
Найден самый древний на планете ископаемый лес
В США найдены остатки леса, которые на пять миллионов лет старше самого древнего из известных ранее.
Футбол
Гол в ворота «Зенита» признан лучшим в групповом этапе ЛЧ
УЕФА подвел итоги голосования за лучшие голы группового этапа Лиги чемпионов.