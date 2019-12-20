Экономика

ВедомостиВедомостиЗаместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Поздышев заявил, что в новой должности будет подчиняться напрямую Набиуллиной. Он покинет совет директоров ЦБ, добавил представитель регулятора. Последние восемь лет были полны "тяжелой, но очень интересной работы", сказал Поздышев.
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Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Ведомости12:29

Зампред ЦБ РФ Поздышев с нового года покинет свой пост

ПРАЙМ08:52

Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

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Куратор санаций уйдет с поста зампреда ЦБ

РБК09:58

Куратор санации крупнейших частных банков покинет ЦБ

Forbes09:30

Зампред ЦБ Поздышев переходит в Фонд консолидации банковского сектора

Коммерсантъ09:30

Зампред ЦБ Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора

ТАСС11:01
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NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС после сбоя при полёте

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По сообщениям сетевых источников, Apple реализует секретный проект, в рамках которого ведётся разработка спутниковых технологий, позволяющих сформировать новые каналы передачи данных.
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Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

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Россия и Украина подписали протокол договора по транзиту газа

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Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

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В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
РИА Новости 12:40
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Четыре страны нарушали антидопинговые правила чаще России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выяснило, что в 2017 году некоторые страны чаще России нарушали антидопинговые правила.
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Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
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Lenta.ru 12:25
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Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
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Губерниев вызвал гнев уральского чемпиона по боксу из-за слов о Сталине

Свердловский чемпион Олимпиады-2012 по боксу Егор Мехонцев выступил с жесткой критикой в адрес телеведущего Дмитрия Губерниева после того, как тот грубо высказался о лидере СССР Иосифе Сталине.
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Педиатр предупредила, чем нельзя кормить младенцев

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Станции московского метро проверяют после анонимных угроз

Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
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Александр Петров заявил о любви русских женщин к приставаниям

Lenta.ru вчера в 08:20
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ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Украинский футболист провалил допинг-тест

Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест.
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Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

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Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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