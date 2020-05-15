Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.

Заместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве

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