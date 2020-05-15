Происшествия
ИнтерфаксЗаместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве
Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
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Суд арестовал заместителя гендиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева на два месяца
Петербургский дневник12:37
Суд арестовал замгендиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева, подозреваемого в мошенничестве
Телеканал Санкт-Петербург13:00
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
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В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру 15:54
Авто
Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa
Немецкая компания Porsche опубликовала видеотизер обновленной модели Porsche 911 Targa.
Автоновости дня вчера в 06:36
Общество
Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
Российская газета 13:56
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Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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В Донецке обстрелами ВСУ повреждены три дома и рынок
Донецк, 15 мая 2020, 22:10 — REGNUM Повреждения получили три жилых дома и рынок «Октябрьский» в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, сообщает 15 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 15:10
Политика
Страны ЕС и Япония решили выступить за расследование действий ВОЗ
Японский премьер-министр Синдзо Абэ сообщил, что страна намеревается совместно с Евросоюзом независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 10:30
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Alan Wake будут продавать со скидкой в 90% в Steam, EGS и GOG
14 мая Remedy Entertainment снизит цену на Alan Wake и Alan Wake Collector's Edition на 90% в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и GOG.
CyberSport.ru 13 мая в 16:48
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Политика
Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на коронавирус
Объемы тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции поручил нарастить президент России Владимир Путин 15 мая.
ИА Красная Весна 15:14
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Общество
Ермак ожидает, что в Калининградскую область поедут туристы-мизантропы
Новый Калининград После снятия ограничений по коронавирусу спрос на туристические услуги и портрет туриста, приезжающего в Калининградскую область, серьёзно изменится.
Новый Калининград.Ru 15:34
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Политика
Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
RT на русском 06:42
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
Inc-news.ru вчера в 13:01
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Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
Шоу-бизнес
Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова
Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой 03:57
Единоборства
Отец Хабиба вышел из комы, но остается в тяжелом состоянии
Как сообщает телеграм-канал телеканала «360» со ссылкой на друга тренера Рамазана Рабаданова, состояние Нурмагомедова-старшего все еще остается тяжелым.
Спорт день за днем вчера в 06:35
Здоровье
В регионе развернуто уже более 1000 «коронавирусных» коек
«Часть перепрофилировали с других направлений», — пояснил глава региона.
Новый Калининград.Ru 12:28