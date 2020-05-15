Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЗаместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве

Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
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Арестован замгендиректора «Ленэнерго». Глава компании Рюмин вернулся из отпуска и на ковре

47 новостей13:02

Источник: документы о работе задействованных в деле замглавы «Ленэнерго» фирм уничтожены

ТАСС15:00

Арестован замглавы «Ленэнерго»

Фонтанка.Ру12:57

Заместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве

Интерфакс13:48

Суд арестовал заместителя гендиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева на два месяца

Петербургский дневник12:37

Арестован замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

78.ru13:26

Суд арестовал замгендиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева, подозреваемого в мошенничестве

Телеканал Санкт-Петербург13:00
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Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
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Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
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Общество

Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру 15:54
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Авто

Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa

Немецкая компания Porsche опубликовала видеотизер обновленной модели Porsche 911 Targa.
Автоновости дня вчера в 06:36
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Общество

Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
Российская газета 13:56
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Космос

Японский спутник с искусственными метеорами не смог ничего сделать

AstroNews.ru 15:36
Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Армия и оружие

В Донецке обстрелами ВСУ повреждены три дома и рынок

Донецк, 15 мая 2020, 22:10 — REGNUM Повреждения получили три жилых дома и рынок «Октябрьский» в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, сообщает 15 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 15:10
Политика

Страны ЕС и Япония решили выступить за расследование действий ВОЗ

Японский премьер-министр Синдзо Абэ сообщил, что страна намеревается совместно с Евросоюзом независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 10:30
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
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Игры

Alan Wake будут продавать со скидкой в 90% в Steam, EGS и GOG

14 мая Remedy Entertainment снизит цену на Alan Wake и Alan Wake Collector's Edition на 90% в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и GOG.
CyberSport.ru 13 мая в 16:48
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Политика

Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на коронавирус

Объемы тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции поручил нарастить президент России Владимир Путин 15 мая.
ИА Красная Весна 15:14
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Общество

Ермак ожидает, что в Калининградскую область поедут туристы-мизантропы

Новый Калининград После снятия ограничений по коронавирусу спрос на туристические услуги и портрет туриста, приезжающего в Калининградскую область, серьёзно изменится.
Новый Калининград.Ru 15:34
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Политика

Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
RT на русском 06:42
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Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

Inc-news.ru вчера в 13:01
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
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Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
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Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Lenta.ru 14:51
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Шоу-бизнес

Астролог Василиса Володина назвала причину развода Эмина Агаларова

Астролог (@vasilisa.volodina) 14 Май 2020 в 9:30 PDT Известный астролог Василиса Володина уверена, что развод звездной пары был предопределен заранее.
Городовой 03:57
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Единоборства

Отец Хабиба вышел из комы, но остается в тяжелом состоянии

Как сообщает телеграм-канал телеканала «360» со ссылкой на друга тренера Рамазана Рабаданова, состояние Нурмагомедова-старшего все еще остается тяжелым.
Спорт день за днем вчера в 06:35
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Здоровье

В регионе развернуто уже более 1000 «коронавирусных» коек

«Часть перепрофилировали с других направлений», — пояснил глава региона.
Новый Калининград.Ru 12:28
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