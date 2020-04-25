Коронавирус
Lenta.ruЗаместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск». Происшествие случилось днем 25 апреля.
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ВРИО главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5 этаже.ТВК12:21
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Наука
Назван способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Вести.Ru 22 апреля в 18:36
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Кино
Видеосервисы раскрыли предпочтения россиян в кино
Выяснилось, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне в период карантина.
ToDay News Ufa 09:08
Финансы
Председатель ЦБ прокомментировала снижение ключевой ставки
Взгляд на развитие экономики радикально пересмотрен В основе сегодняшнего решения снизить ключевую ставку на 0,5% до 5,50% годовых решения лежит кардинальный пересмотр взгляда ЦБ РФ на развитие экономики и динамику инфляции на ближайшие три года.
Деловое.ТВ вчера в 10:47
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru 16:36
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
Футбол
Сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами
Финал Кубка страны «ПСЖ» — «Сент-Этьен» может пройти 13 или 20 июня, а через три дня финал Кубка лиги «ПСЖ» — «Лион».
Спорт-Экспресс 23:15
Гаджеты
GPU с архитектурой RDNA2 получат мобильные Ryzen 5000
Совсем недавно появились мобильные процессоры Renoir. Устройства представлены в виде моделей с высокой производительностью.
ГЛАС.RU вчера в 15:11
Политика
Мединский прокомментировал демонтаж памятника Коневу в Праге
В свою очередь Мединский передал в Следственный комитет России (СКР) список лиц, причастных к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
ТАСС вчера в 13:53
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области
В субботу, 25 апреля стало известно о 33 новых случаях заражения COVID-19 на территории Среднего Урала.
Kursk.com 07:15
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС 23:01
Технологии
Доказана возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
Телеканал 360° 21:23
Общество
Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке
АиФ Санкт-Петербург 07:17
Армия и оружие
Предварительные испытания РСЗО «Ольха-М» завершились на Украине
На Украине завершились предварительные испытания ракетной системы залпового огня «Ольха-М», сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны государства Алексей Данилов.
Взгляд.ру 08:03
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки в сад или на дачу
В Башкирии изменились правила поездки в сады во время режима самоизоляции.
Башинформ 08:19
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Общество
В России предложили продлить режим самоизоляции до 12 мая
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова пояснила, что в ближайшем будущем это сделать не получится, так как Россия уже прошла два инкубационных периода коронавируса.
ТагилСити.ру вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Максим Ержан высказался о случившемся на «Голос. Дети»
Позже результаты были пересмотрены и победителями признали всех участников финала.
Paparazzi.ru вчера в 10:11
Космос
Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны
ИА Красная Весна 23 апреля в 17:07
Общество
Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах
Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой.
Lenta.ru 22:03
Наука
Геологи пересмотрели сроки начала тектонической активности Земли
Pravda.Ru 23 апреля в 14:55
Общество
Коронавирусная Антипасха ждет россиян в последнее воскресенье апреля
Пандемия коронавируса, по всей видимости, сделала Красную горку не такой популярной у российских молодоженов Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипасхи или Фоминого воскресенья.
SM News 23:28