ВРИО главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5 этаже.

с чего всё началось

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск». Происшествие случилось днем 25 апреля.

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