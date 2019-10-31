Футбол
Lenta.ruЗаметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов
Камера запечатлела защитника Бранислава Ивановича, который объяснял что-то хавбекам Юрию Жиркову и Магомеду Оздоеву. Себастьян Дриусси заметил, что за действиями защитника следит камера, и сказал ему об этом. После этого игроки прекратили обсуждение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пресс-служба «Зенита» подшутила над Ивановичем, который что-то эмоционально объяснял Жиркову. Видео
Bookmaker-ratings.ruвчера в 08:37
ESPN оценил смешную реакцию капитана «Зенита» Ивановича на снимавшую его камеру
Sport24.ruвчера в 17:17
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Политика
Украина заявила о срыве разведения сил в Петровском
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об обстрелах в Петровском, сообщает "Интерфакс". Обстрелы были зафиксированы 30 октября.
Газета.Ru 08:03
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Хоккей
Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе
RT на русском 03:50
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:59
Политика
Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском 05:53
Происшествия
В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье
В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
РИА Новости 06:50
Общество
Владимир Колокольцев провел заседание коллегии МВД России
Сегодня утром в российской столице состоялось заседание коллегии МВД России, председателем которого выступил генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, занимающий пост Министра внутренних дел РФ.
Наша версия 08:07
Политика
Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа
Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.
RT на русском 07:27
Политика
Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях
«Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.
РБК 07:51
Интернет
В WhatsApp для Android появилась полезная функция
Разработчики WhatsApp для Android выпустили новую версию мессенджера, в которой реализовали блокировку с помощью отпечатка пальца - разумеется, на тех аппаратах, которые оснащены соответствующим сканером.
Российская газета 08:21
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Политика
МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM вчера в 11:09
Общество
Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за дорожные нарушения
Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за дорожные нарушения уже в будущем году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.
Авторадио 07:31
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» продал вооружений на $11 млрд долларов в 43 страны
Сумма реализованных сделок составляет 11 миллиардов долларов, заявил генеральный директор компании Александр Михеев, подводя итоги работы предприятия.
ТК Звезда 08:17
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Здоровье
Какая компенсация положена за ложный диагноз
Если медучреждение некачественно оказало услуги или неверно установило диагноз, пациент может потребовать компенсацию.
Smolnarod.ru 07:55
Происшествия
Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
Хоккей
Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина
Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Культура
Режиссер Андрей Смирнов представил фильм «Француз» в Петербурге
Российская газета 30 октября в 08:58
Наука
Кардиологи объяснили, как сердце предупреждает о развитии рака
Кардиологи из клиники Майо в Соединенных Штатах провели длительное исследование, чтобы выяснить, каким образом сердце предупреждает человека о развитии онкологии в организме.
iReactor вчера в 01:15
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
RT на русском 08:21
Общество
В Гидрометцентре насчитали шесть времен года
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики выделяют шесть времен года. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 07:22
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала опасный для здоровья фарш
К категории самых полезных и диетических видов мясного фарша эксперт относит белое мясо индейки, телятину, кролика, курицу, а также рыбу нежирных сортов.
Вечерняя Москва 08:20
Кино
Фёдор Добронравов раскрыл детали нового сезона «Сватов»
Российский актёр Фёдор Добронравов поделился новыми деталями седьмого сезона сериала «Сваты».
News.ru 30 октября в 06:25
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02