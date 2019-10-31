Футбол

Lenta.ruLenta.ruЗаметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов

Камера запечатлела защитника Бранислава Ивановича, который объяснял что-то хавбекам Юрию Жиркову и Магомеду Оздоеву. Себастьян Дриусси заметил, что за действиями защитника следит камера, и сказал ему об этом. После этого игроки прекратили обсуждение.
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Российский футболист, игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) и национальной сборной России. Заслуженный мастер спорта России Трехкратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, победитель английской Премьер-лиги, обладатель Кубка и Суперкубка Англии.
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