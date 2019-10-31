Футбол
Lenta.ruЗаметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов
Камера запечатлела защитника Бранислава Ивановича, который объяснял что-то хавбекам Юрию Жиркову и Магомеду Оздоеву. Себастьян Дриусси заметил, что за действиями защитника следит камера, и сказал ему об этом. После этого игроки прекратили обсуждение.
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ESPN оценил смешную реакцию капитана «Зенита» Ивановича на снимавшую его камеру
Sport24.ruвчера в 17:17
Пресс-служба «Зенита» подшутила над Ивановичем, который что-то эмоционально объяснял Жиркову. Видео
Bookmaker-ratings.ruвчера в 08:37
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