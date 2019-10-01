Происшествия
ВедомостиЗамгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова доставили в Следственный комитет, где проходит его допрос, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Александрова в настоящее время допрашивают в СК в рамках дела о мошенничестве", - сказал собеседник агентства.Интерфакс11:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Политика
Стоун заявил, что очень гордится интервью с Путиным
Режиссер Оливер Стоун заявил, что гордится интервью, которые он взял у президента России Владимира Путина в рамках подготовки фильма о главе российского государства.
РЕН ТВ 12:47
Происшествия
В Москве столкнулись два трамвая: есть пострадавшие
Российская газета 16:02
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Футбол
Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ
Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:51
Политика
Противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского
Акция началась около 21:00 после брифинга Зеленского, который подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» в Минске.
РБК 17:14
Шоу-бизнес
Джастин Бибер показал свадебное фото с Хейли Болдуин
Джастин Бибер поделился первыми фотографиями со своей женой Хейли Бибер в понедельник.
Газета Metro 11:56
Наука
Бактерии оказались способны менять форму, избегая антибиотиков
Авторы использовали бактерии кишечной палочки, способные вызывать хроническую инфекцию мочевыводящих путей.
Naked Science 04:28
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня вчера в 22:46
Космос
Запуск спутников связи «Гонец-М» ракетой «Союз» отложили на 2020 год
Известия 28 сентября в 20:28
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Политика
В ДНР прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики считают, что согласование украинским руководством "формулы Штайнмайера" — это шаг, который показывает готовность Киева приступить к политическому урегулированию ситуации на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:24
Происшествия
Воспитанница интерната на Сахалине погибла, получив ожоги в ванне
По информации СК, санитарка отнесла 15-летнюю девушку в ванную комнату и включила тёплую воду.
RT на русском вчера в 21:20
Политика
Путин прилетел на саммит ЕАЭС в Ереване
Как сообщается, во время своего рабочего визита глава РФ планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет в рамках саммита ЕАЭС 1 октября.
Слово и Дело 07:06
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
Происшествия
Екатеринбуржца задержали в Таиланде из-за игрушечных долларов
Туриста из Екатеринбурга задержали в Таиланде за использование сувенирных купюр.
Повестка дня 06:19
Кино
Марина Орлова сыграет главную роль в фильме о Юлии Началовой
Актриса Марина Орлова, известная зрителям по сериалу «Барвиха», сыграет главную роль в фильме о жизни и творчестве Юлии Началовой.
Дни24 вчера в 09:58
Политика
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части смартфонов
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов - речь идет о гаджетах на базе операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8, которые считаются устаревшими.
Газета.Ru 08:14
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Политика
Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Футбол
«Ювентус» одержал победу над «Байером» в матче ЛЧ
В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» победил немецкий «Байер».
RT на русском 16:51
Энергетика
«Северный поток — 2» построен на 83%
RT на русском 12:22
Гаджеты
Realme X2 Pro получил чипсет Snapdragon 855 Plus
Сюй Ци Чейз, директор по маркетингу компании, объявил на Weibo, что скоро появится первый флагман Realme с чипсетом Snapdragon 855 Plus, а его кодовое название звучит, как Super Warrior или Samurai (в зависимости от вариантов перевода).
ГЛАС.RU вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт вчера в 07:22
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Хоккей
Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался
Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.
Чемпионат 15:38